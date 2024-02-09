https://ria.ru/20240209/ukraina-1926392273.html

Посол в США заявила, что Украине не хватает техники, но достаточно людей

Посол в США заявила, что Украине не хватает техники, но достаточно людей - РИА Новости, 09.02.2024

Посол в США заявила, что Украине не хватает техники, но достаточно людей

Украинский посол в США Оксана Маркарова в интервью агентству Блумберг утверждает, что на Украине еще достаточно людей, которые хотят воевать, однако Киев... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:17

2024-02-09T12:17

2024-02-09T12:17

специальная военная операция на украине

в мире

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сша

оксана маркарова

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Украинский посол в США Оксана Маркарова в интервью агентству Блумберг утверждает, что на Украине еще достаточно людей, которые хотят воевать, однако Киев испытывает критическую нехватку военной техники, помощь была нужна "еще вчера". "Мы все еще испытываем критическую нехватку техники. Нам нужно больше оборудования, больше ПВО... В целом люди все еще мотивированы, у нас все еще есть достаточно людей, которые хотят воевать..., но у нас заканчивается техника, в особенности ракеты, ракеты-перехватчики и все остальное", - заявила Маркарова. По поводу нового законопроекта о мобилизации на Украине Маркарова заявила, что он связан не с нехваткой людей, а с тем, что "люди в течение двух лет находятся в окопах", а Киеву "нужно регулировать, двигаться дальше и иногда менять стратегию, чтобы обеспечивать то, что необходимо именно в этот момент". Она отметила, что помощь Украине "нужна была еще вчера", потому что с октября 2023 года Киев не получал помощи в плане финансирования бюджета, также у него заканчивается предоставленная военная помощь. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. Парламент Украины в среду поддержал предложенный кабмином законопроект о мобилизации в первом чтении. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что окончательную версию законопроекта могут принять во втором чтении в течение месяца. Подготовленный правительством Украины законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса. Против документа выступило также украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.

https://ria.ru/20240209/mobilizatsiya-1926386793.html

https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, оксана маркарова, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр