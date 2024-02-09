https://ria.ru/20240209/ukraina-1926357172.html

Людей на Украине искусственно делают врагами России, заявили в Совфеде

Людей на Украине искусственно делают врагами России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 09.02.2024

Людей на Украине искусственно делают врагами России, заявили в Совфеде

Происходящее на Украине, действительно, отчасти является гражданской войной, так как народы являются частью одного культурно-исторического пространства, но... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:58

2024-02-09T09:58

2024-02-09T09:58

украина

россия

екатерина алтабаева

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине, действительно, отчасти является гражданской войной, так как народы являются частью одного культурно-исторического пространства, но людей на Украине преступно и намеренно делали врагами России, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Очень важное замечание о том, что в какой-то части (происходящее на Украине – ред.) это гражданская война. Люди, которые родились в СССР, пусть они даже родились в годы независимости Украины - они все равно часть одного культурно-исторического пространства, а их искусственно делают врагами на Украине. И это преступление лежит на совести заокеанских кукловодов. То, что душу разделить не удастся - это верное и правильное замечание, важно, чтобы это услышали", - сказала Алтабаева. Путин в интервью отмечал, что на Западе думают, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но "нет, воссоединение произойдет, оно никуда и не делось". Российский президент добавил, что "украинские власти растаскивают Русскую православную церковь", "потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить".

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925762906.html

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украина, россия, екатерина алтабаева, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону