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Людей на Украине искусственно делают врагами России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 09.02.2024
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09:58 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926357172.html
Людей на Украине искусственно делают врагами России, заявили в Совфеде
Людей на Украине искусственно делают врагами России, заявили в Совфеде - РИА Новости, 09.02.2024
Людей на Украине искусственно делают врагами России, заявили в Совфеде
Происходящее на Украине, действительно, отчасти является гражданской войной, так как народы являются частью одного культурно-исторического пространства, но... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:58
2024-02-09T09:58
украина
россия
екатерина алтабаева
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине, действительно, отчасти является гражданской войной, так как народы являются частью одного культурно-исторического пространства, но людей на Украине преступно и намеренно делали врагами России, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. "Очень важное замечание о том, что в какой-то части (происходящее на Украине – ред.) это гражданская война. Люди, которые родились в СССР, пусть они даже родились в годы независимости Украины - они все равно часть одного культурно-исторического пространства, а их искусственно делают врагами на Украине. И это преступление лежит на совести заокеанских кукловодов. То, что душу разделить не удастся - это верное и правильное замечание, важно, чтобы это услышали", - сказала Алтабаева. Путин в интервью отмечал, что на Западе думают, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но "нет, воссоединение произойдет, оно никуда и не делось". Российский президент добавил, что "украинские власти растаскивают Русскую православную церковь", "потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить".
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240206/zelenskiy-1925762906.html
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украина, россия, екатерина алтабаева, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону
Украина, Россия, Екатерина Алтабаева, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Людей на Украине искусственно делают врагами России, заявили в Совфеде

Сенатор Алтабаева: людей на Украине искусственно делают врагами России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Происходящее на Украине, действительно, отчасти является гражданской войной, так как народы являются частью одного культурно-исторического пространства, но людей на Украине преступно и намеренно делали врагами России, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Украинцы до сих пор ощущают себя русскими, то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Вчера, 04:28
"Очень важное замечание о том, что в какой-то части (происходящее на Украине – ред.) это гражданская война. Люди, которые родились в СССР, пусть они даже родились в годы независимости Украины - они все равно часть одного культурно-исторического пространства, а их искусственно делают врагами на Украине. И это преступление лежит на совести заокеанских кукловодов. То, что душу разделить не удастся - это верное и правильное замечание, важно, чтобы это услышали", - сказала Алтабаева.
Путин в интервью отмечал, что на Западе думают, что боевые действия навсегда растащили одну часть русского народа от другой, но "нет, воссоединение произойдет, оно никуда и не делось". Российский президент добавил, что "украинские власти растаскивают Русскую православную церковь", "потому что она объединяет не территорию, а душу, и никому не удастся ее разделить".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
СМИ: заявление Зеленского о конфликте с Россией вызвало панику на Украине
6 февраля, 17:46
 
УкраинаРоссияЕкатерина АлтабаеваВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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