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Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом - РИА Новости, 09.02.2024
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03:27 09.02.2024 (обновлено: 03:33 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926309569.html
Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом
Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом
Президент РФ Владимир Путин назвал государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:27
2024-02-09T03:33
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. "Это госпереворот. Представьте себе, у вас кому-то не понравилось, в США", - сказал Путин в интервью Карлсону. Журналист уточнил, говорит ли президент про 2014 год. Путин ответил, что речь о событиях 2004 года. "Нет-нет, это раньше было. После президента Кучмы победил на выборах Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы, США поддержали оппозицию, и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его, и к власти пришел в результате третьего тура… Представьте себе, что в США кому-то чего-то не понравилось - организовали третий тур, который не предусмотрен в конституции США. Но тем не менее там это сделали", - пояснил Путин.
https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html
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украина, сша, владимир путин, виктор ющенко, россия, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Украина, США, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Россия, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом

Путин назвал победу Ющенко на выборах президента Украины в 2004 году переворотом

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВиктор Ющенко
Виктор Ющенко - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Путин назвал Януковича не самым лучшим президентом Украины
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"Это госпереворот. Представьте себе, у вас кому-то не понравилось, в США", - сказал Путин в интервью Карлсону.
Журналист уточнил, говорит ли президент про 2014 год. Путин ответил, что речь о событиях 2004 года.
"Нет-нет, это раньше было. После президента Кучмы победил на выборах Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы, США поддержали оппозицию, и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его, и к власти пришел в результате третьего тура… Представьте себе, что в США кому-то чего-то не понравилось - организовали третий тур, который не предусмотрен в конституции США. Но тем не менее там это сделали", - пояснил Путин.
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УкраинаСШАВладимир ПутинВиктор ЮщенкоРоссияТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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