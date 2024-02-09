https://ria.ru/20240209/ukraina-1926309569.html

Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом

Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом - РИА Новости, 09.02.2024

Путин назвал победу Ющенко в 2004 году госпереворотом

Президент РФ Владимир Путин назвал государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:27

2024-02-09T03:27

2024-02-09T03:33

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал государственным переворотом третий тур на выборах президента Украины в 2004 году и победу в нем Виктора Ющенко. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. "Это госпереворот. Представьте себе, у вас кому-то не понравилось, в США", - сказал Путин в интервью Карлсону. Журналист уточнил, говорит ли президент про 2014 год. Путин ответил, что речь о событиях 2004 года. "Нет-нет, это раньше было. После президента Кучмы победил на выборах Виктор Янукович. Но его оппоненты не признали этой победы, США поддержали оппозицию, и назначили третий тур. Это что такое? Это государственный переворот. США поддержали его, и к власти пришел в результате третьего тура… Представьте себе, что в США кому-то чего-то не понравилось - организовали третий тур, который не предусмотрен в конституции США. Но тем не менее там это сделали", - пояснил Путин.

https://ria.ru/20240209/yanukovich-1926307924.html

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Дарья Буймова

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