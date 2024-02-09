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Мир поменяется вне зависимости от итога событий на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
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02:35 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926297204.html
Мир поменяется вне зависимости от итога событий на Украине, заявил Путин
Мир поменяется вне зависимости от итога событий на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
Мир поменяется вне зависимости от итога событий на Украине, заявил Путин
Мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:35
2024-02-09T02:35
украина
россия
владимир путин
такер карлсон
в мире
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте. "Как я уже сказал, мир все равно поменяется вне зависимости даже от того, чем закончатся события на Украине. Мир меняется. В самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире, – сами ваши эксперты пишут, я их читаю. Вопрос только, как это будет происходить: болезненно, быстро или мягко, постепенно? И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански, – просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и все. Для того чтобы их оценивать, менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперед, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровне политического руководства", - подчеркнул Путин.
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Украина, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Мир поменяется вне зависимости от итога событий на Украине, заявил Путин

Путин: мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте.
"Как я уже сказал, мир все равно поменяется вне зависимости даже от того, чем закончатся события на Украине. Мир меняется. В самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире, – сами ваши эксперты пишут, я их читаю. Вопрос только, как это будет происходить: болезненно, быстро или мягко, постепенно? И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански, – просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и все. Для того чтобы их оценивать, менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперед, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровне политического руководства", - подчеркнул Путин.
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УкраинаРоссияВладимир ПутинТакер КарлсонВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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