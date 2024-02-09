https://ria.ru/20240209/ukraina-1926297204.html

Мир поменяется вне зависимости от итога событий на Украине, заявил Путин

Мир поменяется вне зависимости от итога событий на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Мир поменяется вне зависимости от итога событий на Украине, заявил Путин

Мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:35

2024-02-09T02:35

2024-02-09T02:35

украина

россия

владимир путин

такер карлсон

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Мир поменяется вне зависимости от того, чем закончатся события на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте. "Как я уже сказал, мир все равно поменяется вне зависимости даже от того, чем закончатся события на Украине. Мир меняется. В самих Штатах эксперты пишут, что постепенно Штаты все-таки свою позицию меняют в мире, – сами ваши эксперты пишут, я их читаю. Вопрос только, как это будет происходить: болезненно, быстро или мягко, постепенно? И это пишут люди, которые не настроены антиамерикански, – просто они смотрят за тенденциями развития в мире. Вот и все. Для того чтобы их оценивать, менять политику, нужны люди, которые думают, смотрят вперед, могут анализировать и рекомендовать какие-то решения на уровне политического руководства", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240209/nato-1926294432.html

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