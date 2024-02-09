https://ria.ru/20240209/ukraina-1926296618.html

Путин назвал Украину сателлитом США

Путин назвал Украину сателлитом США - РИА Новости, 09.02.2024

Путин назвал Украину сателлитом США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом США. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:32

2024-02-09T02:32

2024-02-09T02:33

владимир путин

украина

россия

сша

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом США. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил президента, готов ли он, например, позвонить в Штаты и предложить договариваться по ситуации на Украине. "Послушайте, я уже сказал: мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся – это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединённых Штатов сегодня. Это же очевидно. Правда, я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то, но мы же понимаем, да, что происходит", - ответил Путин. Президент добавил, что финансовую поддержку Украине дали США, Германия, другие европейские страны, туда идут десятки миллиардов долларов и "огромный поток оружия". "Скажите сегодняшнему руководству Украины: слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались", - заключил он.

https://ria.ru/20240209/donbass-1926295082.html

https://ria.ru/20240208/postavki-1926269237.html

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