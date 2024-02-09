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Путин назвал Украину сателлитом США - РИА Новости, 09.02.2024
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02:32 09.02.2024 (обновлено: 02:33 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926296618.html
Путин назвал Украину сателлитом США
Путин назвал Украину сателлитом США - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал Украину сателлитом США
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом США. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T02:32
2024-02-09T02:33
владимир путин
украина
россия
сша
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом США. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил президента, готов ли он, например, позвонить в Штаты и предложить договариваться по ситуации на Украине. "Послушайте, я уже сказал: мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся – это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединённых Штатов сегодня. Это же очевидно. Правда, я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то, но мы же понимаем, да, что происходит", - ответил Путин. Президент добавил, что финансовую поддержку Украине дали США, Германия, другие европейские страны, туда идут десятки миллиардов долларов и "огромный поток оружия". "Скажите сегодняшнему руководству Украины: слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались", - заключил он.
https://ria.ru/20240209/donbass-1926295082.html
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владимир путин, украина, россия, сша, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Владимир Путин, Украина, Россия, США, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Путин назвал Украину сателлитом США

Путин: Украина сегодня, безусловно, сателлит США

© Last Country, Inc.Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
© Last Country, Inc.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина сегодня, безусловно, является сателлитом США.
Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. Карлсон спросил президента, готов ли он, например, позвонить в Штаты и предложить договариваться по ситуации на Украине.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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"Послушайте, я уже сказал: мы же не отказывались от переговоров. Мы же не отказываемся – это западная сторона, а Украина, безусловно, сателлит Соединённых Штатов сегодня. Это же очевидно. Правда, я не хочу, чтобы это звучало как какое-то ругательство или оскорбление кого-то, но мы же понимаем, да, что происходит", - ответил Путин.
Президент добавил, что финансовую поддержку Украине дали США, Германия, другие европейские страны, туда идут десятки миллиардов долларов и "огромный поток оружия".
"Скажите сегодняшнему руководству Украины: слушайте, давайте садитесь, договаривайтесь, отменяйте свой дурацкий указ или декрет и садитесь, переговаривайтесь. Мы же не отказались", - заключил он.
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Антонов: США подтвердили, что бросят все силы на поставки оружия Украине
Вчера, 21:22
 
Владимир ПутинУкраинаРоссияСШАТакер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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