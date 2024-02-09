https://ria.ru/20240209/ugrozy-1926302750.html
Путин назвал главные угрозы человечеству
Путин назвал главные угрозы человечеству - РИА Новости, 09.02.2024
Путин назвал главные угрозы человечеству
Развитие искусственного интеллекта несет много угроз миру, также, как и исследования в генетике, которые могут привести к созданию сверх-людей, людей-воинов,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:00
2024-02-09T03:00
2024-02-09T05:16
россия
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта несет много угроз миру, также, как и исследования в генетике, которые могут привести к созданию сверх-людей, людей-воинов, людей-ученых, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "У человечества много угроз: исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека – человека-воина, человека-учёного, человека-спортсмена", - сказал Путин. Он добавил, что "человечество, конечно, думать должно по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием этих новейших исследований и технологий в генетике либо в искусственном интеллекте".
https://ria.ru/20240208/kartina-1926246464.html
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россия, владимир путин, такер карлсон
Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин назвал главные угрозы человечеству
Путин: генетика и искусственный интеллект несут много угроз человечеству
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта несет много угроз миру, также, как и исследования в генетике, которые могут привести к созданию сверх-людей, людей-воинов, людей-ученых, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
"У человечества много угроз: исследования в области генетики, которые могут сверхчеловека создавать, специального человека – человека-воина, человека-учёного, человека-спортсмена", - сказал Путин.
ИИ "Жириновский" описал картину с лидерами Запада после интервью Путина
Он добавил, что "человечество, конечно, думать должно по поводу того, что будет происходить с ним в связи с развитием этих новейших исследований и технологий в генетике либо в искусственном интеллекте".