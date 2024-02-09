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Источник назвал возможный мотив тройного убийства женщин в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2024
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16:38 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/ubiystvo-1926461062.html
Источник назвал возможный мотив тройного убийства женщин в Подмосковье
Источник назвал возможный мотив тройного убийства женщин в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2024
Источник назвал возможный мотив тройного убийства женщин в Подмосковье
Мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог быть денежный долг преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T16:38
2024-02-09T16:38
происшествия
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог быть денежный долг преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Тела трех застреленных женщин нашли в среду в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По данным подмосковной прокуратуры, в доме был бардак, пропали ценности, деньги, мобильный телефон хозяйки, а ее машина угнана. Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что убитая хозяйка дома была владелицей предприятия по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварни в Краснодарском крае, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник ГИБДД Подмосковья Михаил Борзых. "Одна из версий убийства — денежный долг преступника перед убитой хозяйкой дома", - сказал собеседник агентства. Согласно информации Тверского суда Москвы, обвиняемый в убийстве Михаил Борзых скрылся от следствия, объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован.
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, ГИБДД МВД РФ
Источник назвал возможный мотив тройного убийства женщин в Подмосковье

Мотивом убийства трех женщин в Подмосковье мог быть денежный долг

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог быть денежный долг преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Тела трех застреленных женщин нашли в среду в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По данным подмосковной прокуратуры, в доме был бардак, пропали ценности, деньги, мобильный телефон хозяйки, а ее машина угнана.
Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что убитая хозяйка дома была владелицей предприятия по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварни в Краснодарском крае, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник ГИБДД Подмосковья Михаил Борзых.
"Одна из версий убийства — денежный долг преступника перед убитой хозяйкой дома", - сказал собеседник агентства.
Согласно информации Тверского суда Москвы, обвиняемый в убийстве Михаил Борзых скрылся от следствия, объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован.
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