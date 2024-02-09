https://ria.ru/20240209/ubiystvo-1926461062.html

Источник назвал возможный мотив тройного убийства женщин в Подмосковье

Источник назвал возможный мотив тройного убийства женщин в Подмосковье - РИА Новости, 09.02.2024

Источник назвал возможный мотив тройного убийства женщин в Подмосковье

Мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог быть денежный долг преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T16:38

2024-02-09T16:38

2024-02-09T16:38

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мотивом тройного убийства женщин в Подмосковье мог быть денежный долг преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Тела трех застреленных женщин нашли в среду в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. По данным подмосковной прокуратуры, в доме был бардак, пропали ценности, деньги, мобильный телефон хозяйки, а ее машина угнана. Накануне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что убитая хозяйка дома была владелицей предприятия по производству полимерной продукции в Подмосковье и пивоварни в Краснодарском крае, а предполагаемый убийца — бывший сотрудник ГИБДД Подмосковья Михаил Борзых. "Одна из версий убийства — денежный долг преступника перед убитой хозяйкой дома", - сказал собеседник агентства. Согласно информации Тверского суда Москвы, обвиняемый в убийстве Михаил Борзых скрылся от следствия, объявлен в федеральный и международный розыск и заочно арестован.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), москва, гибдд мвд рф