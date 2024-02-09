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В Кузбассе будет открыто представительство Ассамблеи народов Евразии - РИА Новости, 09.02.2024
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11:24 09.02.2024 (обновлено: 14:31 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/tsivilev-1926379170.html
В Кузбассе будет открыто представительство Ассамблеи народов Евразии
В Кузбассе будет открыто представительство Ассамблеи народов Евразии - РИА Новости, 09.02.2024
В Кузбассе будет открыто представительство Ассамблеи народов Евразии
Представительство Ассамблеи народов Евразии откроют в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:24
2024-02-09T14:31
кемеровская область
сергей цивилев
кемерово
оаэ
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КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Представительство Ассамблеи народов Евразии откроют в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам рабочей встречи с первым заместителем генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, членом Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Светланой Смирновой, которая приехала в Кузбасс на Всесибирский форум национального единства."У нас в регионе проходит много событий самого высокого уровня. Например, Международный фестиваль Юрия Гагарина, который организуем совместно с "Роскосмосом" и Российским военно-историческим обществом. Это крупное мероприятие, в котором в прошлом году участвовали 53 города трудовой славы в России и молодежь из других стран. Давайте вместе поработаем, чтобы на таком масштабном событии было представлено больше дружественных государств. Кузбасс готов сотрудничать с Ассамблеей народов в реализации крупных международных проектов", – предложил Сергей Цивилев."Принято совместное решение открыть в Кузбассе представительство Ассамблеи народов Евразии. Обычно их открывают в иностранных государствах, но учитывая многонациональный состав населения региона и масштабную работу на международном уровне, сделано исключение",- говорится в сообщении.Отмечается, что Светлана Смирнова поддержала идею и рассказала об активной работе на Евразийском пространстве, куда входят более 100 стран, официальные члены ассамблеи – 50 стран и правительственных организаций. Сейчас налажено сотрудничество со всеми 22 арабскими странами, в частности, по линии арабских вузов – там их более 400."Совместно с "Роскосмосом" в этом году запускаем проект – первую международную олимпиаду о космосе среди старшеклассников и студентов Евразийского пространства. Было бы хорошо провести ее итоги здесь у вас на фестивале и наградить победителей – ребят из разных стран", – приводятся в сообщении слова Светланы Смирновой.Также губернатор Кузбасса и председатель Ассамблеи народов Евразии обсудили сотрудничество в проведении третьей выездной сессии Евразийского женского форума "Женщина в промышленности". Она запланирована в Кемерове на 31 мая этого года. Сергей Цивилев рассказал, что в Кузбасс приглашены делегации из стран БРИКС, регион готов расширить географию участниц. Светлана Смирнова вышла с инициативой презентовать это мероприятие и культурно-экономический потенциал региона в целом на Днях Ассамблеи, которые в апреле пройдут в ОАЭ.
https://ria.ru/20240206/kuzbass-1925628480.html
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кемеровская область
кемерово
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Артем Смирнов
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кемеровская область, сергей цивилев, кемерово, оаэ
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Кемерово, ОАЭ

В Кузбассе будет открыто представительство Ассамблеи народов Евразии

© Фото предоставлено пресс-службой правительства КузбассаГубернатор Сергей Цивилев на рабочей встрече с председателем Ассамблеи народов России Светланой Смирновой
Губернатор Сергей Цивилев на рабочей встрече с председателем Ассамблеи народов России Светланой Смирновой
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Губернатор Сергей Цивилев на рабочей встрече с председателем Ассамблеи народов России Светланой Смирновой
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 9 фев - РИА Новости. Представительство Ассамблеи народов Евразии откроют в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева по итогам рабочей встречи с первым заместителем генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, членом Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Светланой Смирновой, которая приехала в Кузбасс на Всесибирский форум национального единства.
"У нас в регионе проходит много событий самого высокого уровня. Например, Международный фестиваль Юрия Гагарина, который организуем совместно с "Роскосмосом" и Российским военно-историческим обществом. Это крупное мероприятие, в котором в прошлом году участвовали 53 города трудовой славы в России и молодежь из других стран. Давайте вместе поработаем, чтобы на таком масштабном событии было представлено больше дружественных государств. Кузбасс готов сотрудничать с Ассамблеей народов в реализации крупных международных проектов", – предложил Сергей Цивилев.
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"Принято совместное решение открыть в Кузбассе представительство Ассамблеи народов Евразии. Обычно их открывают в иностранных государствах, но учитывая многонациональный состав населения региона и масштабную работу на международном уровне, сделано исключение",- говорится в сообщении.
Отмечается, что Светлана Смирнова поддержала идею и рассказала об активной работе на Евразийском пространстве, куда входят более 100 стран, официальные члены ассамблеи – 50 стран и правительственных организаций. Сейчас налажено сотрудничество со всеми 22 арабскими странами, в частности, по линии арабских вузов – там их более 400.
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"Совместно с "Роскосмосом" в этом году запускаем проект – первую международную олимпиаду о космосе среди старшеклассников и студентов Евразийского пространства. Было бы хорошо провести ее итоги здесь у вас на фестивале и наградить победителей – ребят из разных стран", – приводятся в сообщении слова Светланы Смирновой.
Также губернатор Кузбасса и председатель Ассамблеи народов Евразии обсудили сотрудничество в проведении третьей выездной сессии Евразийского женского форума "Женщина в промышленности". Она запланирована в Кемерове на 31 мая этого года. Сергей Цивилев рассказал, что в Кузбасс приглашены делегации из стран БРИКС, регион готов расширить географию участниц. Светлана Смирнова вышла с инициативой презентовать это мероприятие и культурно-экономический потенциал региона в целом на Днях Ассамблеи, которые в апреле пройдут в ОАЭ.
 
Кемеровская областьСергей ЦивилевКемеровоОАЭ
 
 
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