https://ria.ru/20240209/toplivo-1926448725.html

На российской бирже подорожали все виды автомобильного топлива

На российской бирже подорожали все виды автомобильного топлива - РИА Новости, 09.02.2024

На российской бирже подорожали все виды автомобильного топлива

Стоимость всех видов автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла в пятницу, следует из материалов... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:50

2024-02-09T15:50

2024-02-09T15:50

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Стоимость всех видов автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла в пятницу, следует из материалов торгов. Цена на бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России в пятницу поднялась на 0,65%, до 45 635 рублей за тонну. Накануне марка потеряла около 3% в цене. А бензин Аи-95 подорожал в пятницу на 0,56% — до 55 151 рубля за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день также выросла: оно подорожало на 0,99%, до 55 325 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо поднялась на 1,67%, до 55 458 рублей за тонну, на зимнее — на 1,11%, до 57 034 рублей. Также по итогам торговой сессии выросла цена на мазут, на 0,34%, до 22 184 рублей за тонну, и на сжиженные углеводородные газы (СУГи), на 1,44%, до 22 548 рублей. Авиакеросин подорожал на 0,28% — до 78 845 рублей за тонну. Биржевые цены на топливо в России в прошлом году несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили рост и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. Через две недели после этого правительство постепенно начало ослаблять ограничения, в том числе был полностью снят запрет на экспорт бензина и частично — на поставки дизтоплива. В декабре оптовая стоимость нефтепродуктов значительно снизилась. Тем не менее, это не в полной мере отразилось в мелком опте, сообщала Федеральная антимонопольная служба. Также ведомство отмечало, что ряд нефтяных компаний не полностью следует рекомендациям властей о дополнительных поставках топлива на внутренний рынок, что может нарушить регулярность и равномерность реализации топлива на биржевых торгах.

https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html

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экономика, цены на нефть, россия, аи-95, аи-92