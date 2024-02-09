https://ria.ru/20240209/tailand-1926514252.html

Российский посол в Таиланде прокомментировал инцидент с "Би-2"

Российский посол в Таиланде прокомментировал инцидент с "Би-2" - РИА Новости, 09.02.2024

Российский посол в Таиланде прокомментировал инцидент с "Би-2"

История с группой "Би-2" — это просто очередной случай нарушения иностранцами иммиграционного законодательства Таиланда, не более того, заявил российским... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T22:39

2024-02-09T22:39

2024-02-09T22:39

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БАНГКОК, 9 фев — РИА Новости. История с группой "Би-2" — это просто очередной случай нарушения иностранцами иммиграционного законодательства Таиланда, не более того, заявил российским журналистам накануне Дня дипломатического работника посол России в Таиланде Евгений Томихин. Музыканты группы Би-2 были арестованы полицией Таиланда после концерта на Пхукете по обвинению в осуществлении трудовой деятельности без разрешения властей, приговорены к штрафам уголовным судом Пхукета и выдворены из страны. Вопреки обычной практике всех участников группы, включая граждан РФ, не имевших второго гражданства, депортировали в Израиль, гражданами которого являлись четверо из семи музыкантов, на фоне волны публикаций западных СМИ и правозащитников, в которых утверждалось, что всех музыкантов собираются отправить в Россию, где их якобы ожидает преследование за политические взгляды. "Большинство комментариев западных журналистов ушло от базового факта всей ситуации: есть нарушение законодательства, и есть цепочка действий, которые вытекают из этого нарушения по законам Таиланда", — сказал посол. "Подавляющее большинство западных комментаторов эти моменты просто игнорировали, потому что для их целей это было неудобно: на этом вся ситуация возникла, а комментировать все бросились "нарушения прав человека", политическую окраску, принадлежность к списку иноагентов и так далее", — продолжил он. "А это просто один из многих случаев, когда иностранные граждане нарушили иммиграционное законодательство Таиланда. И все. Не более того", — заявил глава российской дипмиссии. "То, что на этом пытались нагреть руки наши недруги – это очевидно, причем сложилось такое ощущение, что они не сразу осознали, что здесь можно что-то "наварить", какой-то капиталец, и уже на поздних этапах вдруг начали комментировать активно, не всегда впопад, и заявлять о том, что чуть ли не борцы за свободу находятся в заточении, а на Родине им грозит каторга, условно говоря", — сказал Томихин. Как предположил глава российской дипмиссии, такое информационное давление, на самом деле, существенный момент, и надо отдать должное таиландской стороне, которая, наверное, это все тоже учитывала. "Каждая страна в праве для себя определить форму решения. Есть практика общепринятая, мы знаем об этой практике, знаем, как это все обычно осуществляется, какими правилами руководствуются наши таиландские коллеги. Но понятно, что в каких-то ситуациях могут быть и другие решения. Мы с уважением относимся к их решениям, как и они с уважением относятся ко многим нашим решениям", — сказал российский посол. Музыканты "Би-2" на самом деле нарушили те правила, которые установлены властями, добавил он. "Это же факт. Об этом наши недоброжелатели предпочитают меньше говорить, больше рассказывая об их так называемых "страданиях" в центре временного содержания иммиграционной полиции, хотя через этот центр проходит перед депортацией довольно много людей, иностранцев, в том числе и россиян, арестованных и приговоренных к штрафам за нарушение иммиграционного режима", — отметил Томихин.

https://ria.ru/20240206/tailand-1925543375.html

https://ria.ru/20240202/bi-2-1925077269.html

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в мире, таиланд, россия, пхукет (остров), би-2