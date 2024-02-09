В Еврокомиссии прокомментировали смену главкома ВСУ
В Еврокомиссии назвали смену главкома ВСУ внутренним делом Украины
CC BY 4.0 / Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine (cropped) / Александр Сырский и Валерий Залужный
Александр Сырский и Валерий Залужный. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Еврокомиссия считает смену главкома ВСУ внутренним делом Украины, поддержка Киеву продолжит поступать вне зависимости от того, кто командует вооруженными силами, сообщила представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.
Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении главнокомандующим ВСУ Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками, отправив в отставку Валерия Залужного.
"Смена главкома является внутренним решением Украины и прерогативой президента… Мы намерены продолжать поддержку Украины столько, сколько это будет необходимо, оказывать всю необходимую помощь вне зависимости от того, кто командует вооруженными силами", - сказала Массрали на брифинге в Брюсселе.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".