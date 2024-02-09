https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926424552.html

В Луганске назвали назначение Сырского главкомом ВСУ агонией

В Луганске назвали назначение Сырского главкомом ВСУ агонией - РИА Новости, 09.02.2024

В Луганске назвали назначение Сырского главкомом ВСУ агонией

Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ - это агония и уничтожение остатков украинских войск, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:31

2024-02-09T14:31

2024-02-09T14:31

специальная военная операция на украине

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

безопасность

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ - это агония и уничтожение остатков украинских войск, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Владимир Поляков. Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал200". "Зеленский перешел к окончательному решению украинского вопроса и просто ведет этот народ на убой. Пример чему – закон о мобилизации, уволенный Залужный. Он, кончено, военный преступник для нас, но не хотел в мясные штурмы отправлять свои войска. Теперь поставили руководителем Сырского. Этот товарищ, с которым мы уже сталкивались в Чернухино-Дебальцевской операции 2015 года, это с ним мы боролись. Это Артемовск, который он обещал не сдать Зеленскому. Ровно так же они сейчас будут бороться за Авдеевку, уничтожая и убивая там остатки украинских войск. Это агония", - сказал Поляков. Чернухино-Дебальцевская операция, Дебальцевский котёл — интенсивные боевые действия в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, развернувшиеся в районе города Дебальцево в июле 2014 года, а позднее, после временного затишья в связи с перемирием, — в январе-феврале 2015 года. Бои продолжались и после подписания второго Минского соглашения: руководство непризнанных республик заявило, что эта территория является внутренним районом ДНР и поэтому действие достигнутых договорённостей об отведении войск и прекращении огня на него не распространяется. Бои завершились отступлением украинских войск и переходом Дебальцево и окрестностей под контроль ДНР.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, александр сырский, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр