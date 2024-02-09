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В Луганске назвали назначение Сырского главкомом ВСУ агонией - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926424552.html
В Луганске назвали назначение Сырского главкомом ВСУ агонией
В Луганске назвали назначение Сырского главкомом ВСУ агонией - РИА Новости, 09.02.2024
В Луганске назвали назначение Сырского главкомом ВСУ агонией
Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ - это агония и уничтожение остатков украинских войск, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:31
2024-02-09T14:31
специальная военная операция на украине
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
безопасность
луганская народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ - это агония и уничтожение остатков украинских войск, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Владимир Поляков. Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал200". "Зеленский перешел к окончательному решению украинского вопроса и просто ведет этот народ на убой. Пример чему – закон о мобилизации, уволенный Залужный. Он, кончено, военный преступник для нас, но не хотел в мясные штурмы отправлять свои войска. Теперь поставили руководителем Сырского. Этот товарищ, с которым мы уже сталкивались в Чернухино-Дебальцевской операции 2015 года, это с ним мы боролись. Это Артемовск, который он обещал не сдать Зеленскому. Ровно так же они сейчас будут бороться за Авдеевку, уничтожая и убивая там остатки украинских войск. Это агония", - сказал Поляков. Чернухино-Дебальцевская операция, Дебальцевский котёл — интенсивные боевые действия в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, развернувшиеся в районе города Дебальцево в июле 2014 года, а позднее, после временного затишья в связи с перемирием, — в январе-феврале 2015 года. Бои продолжались и после подписания второго Минского соглашения: руководство непризнанных республик заявило, что эта территория является внутренним районом ДНР и поэтому действие достигнутых договорённостей об отведении войск и прекращении огня на него не распространяется. Бои завершились отступлением украинских войск и переходом Дебальцево и окрестностей под контроль ДНР.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
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украина, александр сырский, вооруженные силы украины, безопасность, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Луганске назвали назначение Сырского главкомом ВСУ агонией

Депутат Народного совета ЛНР назвал назначение Сырского главкомом ВСУ агонией

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 фев - РИА Новости. Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ - это агония и уничтожение остатков украинских войск, заявил РИА Новости депутат народного совета ЛНР Владимир Поляков.
Владимир Зеленский 8 февраля объявил и подписал указы о назначении вместо Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ведущие западные СМИ подчеркивают, что Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но солдаты его сильно не любят за большие потери, и ему на Украине дали прозвища "Мясник" и "Генерал200".
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"Зеленский перешел к окончательному решению украинского вопроса и просто ведет этот народ на убой. Пример чему – закон о мобилизации, уволенный Залужный. Он, кончено, военный преступник для нас, но не хотел в мясные штурмы отправлять свои войска. Теперь поставили руководителем Сырского. Этот товарищ, с которым мы уже сталкивались в Чернухино-Дебальцевской операции 2015 года, это с ним мы боролись. Это Артемовск, который он обещал не сдать Зеленскому. Ровно так же они сейчас будут бороться за Авдеевку, уничтожая и убивая там остатки украинских войск. Это агония", - сказал Поляков.
Чернухино-Дебальцевская операция, Дебальцевский котёл — интенсивные боевые действия в ходе вооружённого конфликта на востоке Украины, развернувшиеся в районе города Дебальцево в июле 2014 года, а позднее, после временного затишья в связи с перемирием, — в январе-феврале 2015 года. Бои продолжались и после подписания второго Минского соглашения: руководство непризнанных республик заявило, что эта территория является внутренним районом ДНР и поэтому действие достигнутых договорённостей об отведении войск и прекращении огня на него не распространяется. Бои завершились отступлением украинских войск и переходом Дебальцево и окрестностей под контроль ДНР.
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31 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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