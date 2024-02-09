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Экс-премьер Украины прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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09:32 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926352433.html
Экс-премьер Украины прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ
Экс-премьер Украины прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Экс-премьер Украины прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ
Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, поэтому не будет считаться с потерями на фронте, заявил бывший премьер... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:32
2024-02-09T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
отставка главкома всу залужного
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, поэтому не будет считаться с потерями на фронте, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, по его словам, главком полностью устраивает власти страны, для военных же является крайне неудобной фигурой. Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. "Бахмутский (украинское название Артемовска – ред.) мясник" стал главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей" киевского режима. Для украинских военных является крайне неудобной фигурой, зато полностью устраивает Зеленского и Андрея Ермака (руководителя офиса Зеленского - ред.)", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Азаров добавил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных, "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - подытожил Азаров. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926334702.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Отставка главкома ВСУ Залужного
Экс-премьер Украины прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

Азаров: Сырский готов выполнять любой приказ Запада, не считаясь с потерями

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, поэтому не будет считаться с потерями на фронте, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, по его словам, главком полностью устраивает власти страны, для военных же является крайне неудобной фигурой.
Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
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"Бахмутский (украинское название Артемовска – ред.) мясник" стал главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей" киевского режима. Для украинских военных является крайне неудобной фигурой, зато полностью устраивает Зеленского и Андрея Ермака (руководителя офиса Зеленского - ред.)", - написал Азаров в социальной сети Facebook*.
Азаров добавил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных, "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - подытожил Азаров.
Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныОтставка главкома ВСУ Залужного
 
 
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