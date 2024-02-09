https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926352433.html

Экс-премьер Украины прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

Экс-премьер Украины прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Экс-премьер Украины прокомментировал назначение Сырского главкомом ВСУ

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, поэтому не будет считаться с потерями на фронте, заявил бывший премьер... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:32

2024-02-09T09:32

2024-02-09T09:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

александр сырский

вооруженные силы украины

отставка главкома всу залужного

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готов выполнять любые приказы Запада, поэтому не будет считаться с потерями на фронте, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров, по его словам, главком полностью устраивает власти страны, для военных же является крайне неудобной фигурой. Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении вместо Валерия Залужного главнокомандующим ВСУ Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. "Бахмутский (украинское название Артемовска – ред.) мясник" стал главнокомандующим ВСУ. Александр Сырский не привык считаться с потерями и готов выполнять любые приказы, поступающие из Киева и от западных "друзей" киевского режима. Для украинских военных является крайне неудобной фигурой, зато полностью устраивает Зеленского и Андрея Ермака (руководителя офиса Зеленского - ред.)", - написал Азаров в социальной сети Facebook*. Азаров добавил, что Сырский запомнился неудачной попыткой удержать Артемовск с помощью "свежесформированных частей" из недавно мобилизованных, "отличился" и во время летнего так называемого контрнаступления. "Среди военных приезд Сырского в любой прифронтовой город считается предвестником дурных событий", - подытожил Азаров. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Американская газета Washington Post, в частности, называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, отставка главкома всу залужного