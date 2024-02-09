В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ
Депутат ГД Ивлев: новый главком ВСУ Сырский клялся в верности двум государствам
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Зеленский и Александр Сырский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Зеленский и Александр Сырский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новый главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в своей карьере военного клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг, что недопустимо для офицера.
Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении Сырского, который командовал сухопутными войсками Украины, главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.
"Возможны разные оценки личности Сырского, кстати, родившегося во Владимирской области РСФСР и получившего офицерское звание после окончания Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ). Меня настораживает, что он дважды принимал военную присягу, дважды клялся в верности разным государствам (СССР и Украине - ред.). Одну присягу он уже нарушил, что для меня, как офицера, недопустимо", - сказал Ивлев агентству.
"Имеет много знакомых среди генералитета НАТО и взаимодействует с ними. Наконец, после 2014 года он - участник агрессии Киева против ДНР и ЛНР, где зарекомендовал себя как душитель и палач, особенно в Дебальцево. И в ходе СВО отметился под Киевом, Харьковом, Бахмутом (Артемовском - ред.). Так что это хитрый и жестокий противник, недооценивать которого и расслабляться нам нельзя. Надо быть готовым ко всему, усиливать огневое поражение и наступательные действия российской армии на пути к нашей победе", - подчеркнул депутат.