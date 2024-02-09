https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926343116.html

В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ

В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новый главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:12

2024-02-09T08:12

2024-02-09T08:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новый главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в своей карьере военного клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг, что недопустимо для офицера. Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении Сырского, который командовал сухопутными войсками Украины, главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. "Возможны разные оценки личности Сырского, кстати, родившегося во Владимирской области РСФСР и получившего офицерское звание после окончания Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ). Меня настораживает, что он дважды принимал военную присягу, дважды клялся в верности разным государствам (СССР и Украине - ред.). Одну присягу он уже нарушил, что для меня, как офицера, недопустимо", - сказал Ивлев агентству. По его словам, Сырский прошел подготовку не только в Академии ВСУ, но и в штабе НАТО в Монсе (Бельгия), где изучал натовские концепции ведения современных оперативно-тактических операций. "Имеет много знакомых среди генералитета НАТО и взаимодействует с ними. Наконец, после 2014 года он - участник агрессии Киева против ДНР и ЛНР, где зарекомендовал себя как душитель и палач, особенно в Дебальцево. И в ходе СВО отметился под Киевом, Харьковом, Бахмутом (Артемовском - ред.). Так что это хитрый и жестокий противник, недооценивать которого и расслабляться нам нельзя. Надо быть готовым ко всему, усиливать огневое поражение и наступательные действия российской армии на пути к нашей победе", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир зеленский