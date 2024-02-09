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В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:12 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926343116.html
В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ
В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новый главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T08:12
2024-02-09T08:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
александр сырский
вооруженные силы украины
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новый главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в своей карьере военного клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг, что недопустимо для офицера. Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении Сырского, который командовал сухопутными войсками Украины, главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. "Возможны разные оценки личности Сырского, кстати, родившегося во Владимирской области РСФСР и получившего офицерское звание после окончания Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ). Меня настораживает, что он дважды принимал военную присягу, дважды клялся в верности разным государствам (СССР и Украине - ред.). Одну присягу он уже нарушил, что для меня, как офицера, недопустимо", - сказал Ивлев агентству. По его словам, Сырский прошел подготовку не только в Академии ВСУ, но и в штабе НАТО в Монсе (Бельгия), где изучал натовские концепции ведения современных оперативно-тактических операций. "Имеет много знакомых среди генералитета НАТО и взаимодействует с ними. Наконец, после 2014 года он - участник агрессии Киева против ДНР и ЛНР, где зарекомендовал себя как душитель и палач, особенно в Дебальцево. И в ходе СВО отметился под Киевом, Харьковом, Бахмутом (Артемовском - ред.). Так что это хитрый и жестокий противник, недооценивать которого и расслабляться нам нельзя. Надо быть готовым ко всему, усиливать огневое поражение и наступательные действия российской армии на пути к нашей победе", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html
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в мире, украина, киев, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
В Госдуме высказались о назначении Сырского новым главкомом ВСУ

Депутат ГД Ивлев: новый главком ВСУ Сырский клялся в верности двум государствам

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Зеленский и Александр Сырский
Президент Украины Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Зеленский и Александр Сырский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что новый главнокомандующий украинских войск Александр Сырский в своей карьере военного клялся в верности двум государствам, а затем нарушил одну из военных присяг, что недопустимо для офицера.
Владимир Зеленский в четверг объявил о назначении Сырского, который командовал сухопутными войсками Украины, главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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"Возможны разные оценки личности Сырского, кстати, родившегося во Владимирской области РСФСР и получившего офицерское звание после окончания Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ). Меня настораживает, что он дважды принимал военную присягу, дважды клялся в верности разным государствам (СССР и Украине - ред.). Одну присягу он уже нарушил, что для меня, как офицера, недопустимо", - сказал Ивлев агентству.
По его словам, Сырский прошел подготовку не только в Академии ВСУ, но и в штабе НАТО в Монсе (Бельгия), где изучал натовские концепции ведения современных оперативно-тактических операций.
"Имеет много знакомых среди генералитета НАТО и взаимодействует с ними. Наконец, после 2014 года он - участник агрессии Киева против ДНР и ЛНР, где зарекомендовал себя как душитель и палач, особенно в Дебальцево. И в ходе СВО отметился под Киевом, Харьковом, Бахмутом (Артемовском - ред.). Так что это хитрый и жестокий противник, недооценивать которого и расслабляться нам нельзя. Надо быть готовым ко всему, усиливать огневое поражение и наступательные действия российской армии на пути к нашей победе", - подчеркнул депутат.
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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