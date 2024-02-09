https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926340782.html

Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ

Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев признался в Telegram-канале, что биография нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вызывает у РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:44

2024-02-09T07:44

2024-02-09T09:14

вооруженные силы украины

дмитрий медведев

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев признался в Telegram-канале, что биография нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вызывает у него чувство ненависти, презрения и омерзения.Ненависть, по словам Медведева, касается всех, кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи). Из-за этого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, а миллионы людей оказались обречены на страдания и смерть, считает он.Презрение зампред Совбеза испытывает к западным странам, которые всеми возможными способами толкали народы России и Украины (вернее, единый русский народ, подчеркнул Медведев) к новой гражданской войне.Сам же Сырский, признался зампред Совбеза, вызывает у него чувство омерзения, так как был советским русским офицером, но стал бандеровским предателем, нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. "Пусть земля горит у него под ногами!" — заключил Медведев.Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками.

https://ria.ru/20240208/ukaz-1926279090.html

https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926326535.html

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вооруженные силы украины, дмитрий медведев, александр сырский, владимир зеленский, россия, российская империя, украина