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Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ
Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев признался в Telegram-канале, что биография нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вызывает у РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T07:44
2024-02-09T07:44
2024-02-09T09:14
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев признался в Telegram-канале, что биография нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вызывает у него чувство ненависти, презрения и омерзения.Ненависть, по словам Медведева, касается всех, кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи). Из-за этого исчезла огромная страна, балансировавшая миропорядок, а миллионы людей оказались обречены на страдания и смерть, считает он.Презрение зампред Совбеза испытывает к западным странам, которые всеми возможными способами толкали народы России и Украины (вернее, единый русский народ, подчеркнул Медведев) к новой гражданской войне.Сам же Сырский, признался зампред Совбеза, вызывает у него чувство омерзения, так как был советским русским офицером, но стал бандеровским предателем, нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. "Пусть земля горит у него под ногами!" — заключил Медведев.Накануне президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении вместо него генерала Сырского, командовавшего сухопутными войсками.
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вооруженные силы украины, дмитрий медведев, александр сырский, владимир зеленский, россия, российская империя, украина
Вооруженные силы Украины, Дмитрий Медведев, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Россия, Российская империя, Украина
Медведев прокомментировал назначение Сырского новым главкомом ВСУ
Медведев: при взгляде на биографию главкома ВСУ Сырского чувствуешь омерзение