https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926334702.html

Мировые СМИ отреагировали на назначение Сырского новым главкомом ВСУ

Мировые СМИ отреагировали на назначение Сырского новым главкомом ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Мировые СМИ отреагировали на назначение Сырского новым главкомом ВСУ

Ведущие западные СМИ назвали отставку главкома ВС Украины Валерия Залужного рискованным решением. Издания отмечают, что назначенный на его место Александр... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T07:10

2024-02-09T07:10

2024-02-09T07:10

сша

киев

украина

владимир зеленский

валерий залужный

александр сырский

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1875139723_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb168a6bb30addee07cbee1b6dd10117.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ведущие западные СМИ назвали отставку главкома ВС Украины Валерия Залужного рискованным решением. Издания отмечают, что назначенный на его место Александр Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Владимира Зеленского, однако солдаты его сильно не любят за большие потери, ему даже дали на Украине прозвища Мясник и Генерал200. Зеленский в четверг подписал указы об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного и назначении на его место генерала Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Рискованное решениеАмериканская газета Washington Post называет перестановки в руководстве ВСУ "рискованной встряской, которая, скорее всего, будет непопулярной среди войск, измотанных почти двумя годами конфликта". Wall Street Journal также сочла увольнение Залужного "самыми значительными перестановками в руководстве страны" с февраля 2022 года, при этом они произошли тогда, когда украинские войска сталкиваются со все большими вызовами на фронте. Газета описала решение Зеленского как "серьезный политический риск" для него, в том числе из-за того, что, согласно опросам, Залужному на Украине доверяют больше всего, его уважают украинские военные и западные партнеры Киева. Британская газета Guardian добавляет, что, по мнению, некоторых экспертов, это решение было "как минимум частично" мотивировано страхом Зеленского, что Залужный может стать для него в будущем политическим оппонентом. По мнению испанского издания Mundo, решение о перестановках может оказаться непопулярным на Украине, учитывая активную поддержку бывшего главкома ВСУ в стране. Wall Street Journal добавляет, что критика на Украине после объявления об отставке Залужного "была заглушена". А испанская Pais акцентирует внимание на том, что встреча Зеленского с Залужным, которая прошла в четверг, была направлена на то, чтобы избежать разрыва отношений. Подножка от ЗеленскогоАмериканское издание Politico отмечает, что Залужный столкнулся с критикой не только со стороны украинцев за отсутствие успехов в ходе контрнаступления, но и со стороны Пентагона, с которым у экс-главнокомандующего ВСУ возникли трения из-за подхода к контрнаступлению. Как заявил изданию один из военных советников Белого дома, хотя вина за эти разногласия легла исключительно на плечи Залужного, ему также "подставлял ножку Зеленский", за которым оставалось последнее слово в военных вопросах, "и поэтому США продолжали кричать не на того человека". При этом ряд западных СМИ в положительном ключе отзываются о бывшем главнокомандующем украинских войск. Французская газета Monde, отмечает, что закрепившееся за ним прозвище Железный Генерал плохо сочетается с его "добродушием". Неоднозначная репутация СырскогоАмериканская газета Washington Post пишет, что "пока не ясно", как назначение Сырского поможет улучшить "ситуацию, которая становится все более опасной для Украины на поле боя". Газета отмечает, что для некоторых американских чиновников, которые давно чувствовали недоверие между Залужным и Зеленским, Сырский казался более впечатляющим и вдохновляющим "как классический боевой солдат". Однако, по мнению газеты, украинские военные на фронте говорили, что они "с особой настороженностью относятся" к Сырскому именно из-за его близости к Зеленскому и главе его администрации Андрею Ермаку. Wall Street Journal отмечает, что некоторые военные критикуют его тактику и рассказывают, что он готов жертвовать людьми даже ради символических достижений. Газета Guardian поддерживает это мнение и пишет, что у Сырского "неоднозначная репутация" среди украинских военных, поскольку считается, что он безразлично относится к жизням военных в ходе операций. Украинские военные недовольны Сырским из-за его "советских способов управления" и отказа отступать у Артемовска (украинское название Бахмут), когда ВСУ массово теряли людей и тратили снаряди, подчеркивает британская Financial Times. Его рассматривают как близкого сторонника Зеленского, но широко недолюбливают среди обычных солдат. Как пишет издание Politico, украинские военные дали Сырскому такие прозвища как Мясник и Генерал200 из-за потерь, которые войска понесли под его началом. Согласно данным газеты Times, многие офицеры потешаются над Сырским как над тем, кто просто подчиняется инструкциям, не споря с Зеленским и не отстаивая военные интересы. Его также обвиняют в потере "лучших офицеров Украины". По мнению Times, Сырский несет такую же ответственность за провал летнего контрнаступления, как и Залужный. Обеспокоенность ЗападаКак пишет газета New York Times, в США публично заявляют, что решение о смене военного руководства за Зеленским, но в частном порядке выражают озабоченность, как далеко эти изменения могут зайти. Там полагают, что полномасштабные изменения могут навредить ВСУ на поле боя. Издание Financial Times, в свою очередь, отмечает, что официальные лица и аналитики на Западе также высказывают сомнения относительно решений Сырского и не уверены, что он может противостоять вмешательству политиков. Как пишет британская Times, несмотря на то что Зеленский и сместил с должности Залужного, "дилемма" не исчезла: Украина по-прежнему в долговом кризисе с разрушенной экономикой и сокращающимся населением. И, по данным газеты, если бы Зеленский согласился на требования Залужного мобилизовать 500 тысяч человек, он рисковал крушением экономики и бегством еще тысяч людей за границу.

https://ria.ru/20240208/brat-1926281868.html

https://ria.ru/20240209/zaluzhnyy-1926284816.html

https://ria.ru/20240209/nuland-1926284939.html

https://ria.ru/20240208/naznachenie-1926273572.html

сша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, киев, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире, politico, министерство обороны сша