https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926288260.html

Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России

Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России - РИА Новости, 09.02.2024

Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России

Журналист RT Константин Придыбайло опубликовал в своем Telegram-канале архивные фото нового главкома ВСУ Александра Сырского, участвующего в праздновании Дня... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T01:04

2024-02-09T01:04

2024-02-09T08:20

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александр сырский

владимирская область

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Журналист RT Константин Придыбайло опубликовал в своем Telegram-канале архивные фото нового главкома ВСУ Александра Сырского, участвующего в праздновании Дня России в 2013 году.На фотографиях можно увидеть Сырского в форме, при этом все остальные лица на снимках замазаны. На одном из фото виден торт с флагами России и Украины."... В 2013-м ел торт с украинским и российским флагом на верхушке, обнимался с российскими военными на приеме", - указал Придыбайло.В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег и мать Людмила.

https://ria.ru/20240209/glavkom-1926287253.html

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украина

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в мире, россия, украина, александр сырский, владимирская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины