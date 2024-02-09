Рейтинг@Mail.ru
Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 09.02.2024 (обновлено: 08:20 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926288260.html
Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России
Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России - РИА Новости, 09.02.2024
Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России
Журналист RT Константин Придыбайло опубликовал в своем Telegram-канале архивные фото нового главкома ВСУ Александра Сырского, участвующего в праздновании Дня... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T01:04
2024-02-09T08:20
в мире
россия
украина
александр сырский
владимирская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_afc0a2347b86c39da8262d867c7b6dcf.jpg
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Журналист RT Константин Придыбайло опубликовал в своем Telegram-канале архивные фото нового главкома ВСУ Александра Сырского, участвующего в праздновании Дня России в 2013 году.На фотографиях можно увидеть Сырского в форме, при этом все остальные лица на снимках замазаны. На одном из фото виден торт с флагами России и Украины."... В 2013-м ел торт с украинским и российским флагом на верхушке, обнимался с российскими военными на приеме", - указал Придыбайло.В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег и мать Людмила.
https://ria.ru/20240209/glavkom-1926287253.html
россия
украина
владимирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/08/1926257562_86:0:1013:695_1920x0_80_0_0_b08a3c9972cd388982e7657090ee4eb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, александр сырский, владимирская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Александр Сырский, Владимирская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Появились фото нового главкома ВСУ, празднующего День России

Журналист опубликовал фото Сырского с празднования Дня России в 2013 году

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Журналист RT Константин Придыбайло опубликовал в своем Telegram-канале архивные фото нового главкома ВСУ Александра Сырского, участвующего в праздновании Дня России в 2013 году.
На фотографиях можно увидеть Сырского в форме, при этом все остальные лица на снимках замазаны. На одном из фото виден торт с флагами России и Украины.
"... В 2013-м ел торт с украинским и российским флагом на верхушке, обнимался с российскими военными на приеме", - указал Придыбайло.
В четверг Владимир Зеленский заявил, что к руководству ВСУ приступает новая команда, а новым командующим украинскими войсками назначен Сырский. По данным СМИ и открытых источников, Сырский родился во Владимирской области, где и сейчас проживают его родные, в том числе брат Олег и мать Людмила.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Стали известны подробности из жизни сына нового главкома ВСУ в Сиднее
00:53
 
В миреРоссияУкраинаАлександр СырскийВладимирская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала