https://ria.ru/20240209/svo-1926434421.html
Сочинская школа организует ярмарки, чтобы помочь бойцам СВО
Сочинская школа организует ярмарки, чтобы помочь бойцам СВО - РИА Новости, 09.02.2024
Сочинская школа организует ярмарки, чтобы помочь бойцам СВО
Сочинская средняя общеобразовательная школа №78 имени Куликова Н. Я. устраивает ярмарки с детьми, чтобы на вырученные средства купить необходимые вещи и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:00
2024-02-09T15:00
2024-02-09T15:00
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СОЧИ, 9 фев – РИА Новости. Сочинская средняя общеобразовательная школа №78 имени Куликова Н. Я. устраивает ярмарки с детьми, чтобы на вырученные средства купить необходимые вещи и лекарства для отправки участникам специальной военной операции, рассказала РИА Новости директор Юлия Березина. По ее словам, в ярмарках активно участвуют жители микрорайона Головинка, где располагается школа, общественники, родители и ученики. "Школа организует благотворительную ярмарку, дети приносят выпечку, поделки. Жители поселка приходят и покупают. На вырученные деньги мы закупаем необходимые вещи и медикаменты и отправляем нашим ребятам", - сказала Березина. Нередко дети закладывают в посылки амулеты, сделанные собственными руками, старшеклассники пишут письма бойцам со словами поддержки. Березина отметила, что в школе провели уже две такие ярмарки, следующая стартует в марте текущего года. В мероприятии участвуют свыше 200 неравнодушных, отметила она.
https://ria.ru/20240209/svo-1926414023.html
https://ria.ru/20240208/svo-1926162896.html
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сочи
Сочинская школа организует ярмарки, чтобы помочь бойцам СВО
Сочинская школа устраивает ярмарки с детьми, чтобы помочь бойцам СВО
СОЧИ, 9 фев – РИА Новости. Сочинская средняя общеобразовательная школа №78 имени Куликова Н. Я. устраивает ярмарки с детьми, чтобы на вырученные средства купить необходимые вещи и лекарства для отправки участникам специальной военной операции, рассказала РИА Новости директор Юлия Березина.
По ее словам, в ярмарках активно участвуют жители микрорайона Головинка, где располагается школа, общественники, родители и ученики.
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"Школа организует благотворительную ярмарку, дети приносят выпечку, поделки. Жители поселка приходят и покупают. На вырученные деньги мы закупаем необходимые вещи и медикаменты и отправляем нашим ребятам", - сказала Березина.
Нередко дети закладывают в посылки амулеты, сделанные собственными руками, старшеклассники пишут письма бойцам со словами поддержки.
Березина отметила, что в школе провели уже две такие ярмарки, следующая стартует в марте текущего года. В мероприятии участвуют свыше 200 неравнодушных, отметила она.
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