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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 09.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив две атаки противника, заявили в Минобороны. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:47
2024-02-09T14:47
2024-02-09T15:34
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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив две атаки противника, заявили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, российские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ, а также поразили два пункта управления дронами, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.Потери противника составили:Купянское направлениеЗападная группировка войск отразила пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).ВСУ потеряли:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и отбили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Там уничтожены:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах сел Приютное (Запорожская область) и Старомайорское (ДНР). Потери ВСУ составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 37-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в районах Тягинки и Михайловки.Украинские войска потеряли:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 118 районам, уничтожив среди прочего две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.Силы ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также сбили 97 беспилотников.
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космос - риа наука, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости.
Российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив две атаки противника, заявили в Минобороны
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, российские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ, а также поразили два пункта управления дронами, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.
Потери противника составили:
- около 300 солдат убитыми и ранеными;
- пять автомобилей;
- гаубица Д-20;
- орудие Д-30.
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Западная группировка войск отразила пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины
в районах сел Синьковка (Харьковская область
) и Терны (ДНР
).
- примерно 185 военнослужащих;
- два пикапа;
- орудие М119 производства США.
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Краснолиманское направление
Подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и отбили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР
) и Григоровки (ДНР).
- около 290 военнослужащих;
- три боевые бронемашины;
- семь автомобилей.
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Группировка "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах сел Приютное (Запорожская область
) и Старомайорское (ДНР).
- более 190 человек;
- два танка;
- шесть автомобилей;
- гаубица "Мста-Б".
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Российские подразделения нанесли поражение 37-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в районах Тягинки и Михайловки.
Украинские войска потеряли:
- около 50 военнослужащих;
- пять автомобилей;
- гаубицу Д-30.
В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 118 районам, уничтожив среди прочего две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.
Силы ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также сбили 97 беспилотников.