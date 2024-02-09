https://ria.ru/20240209/svo-1926428901.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 09.02.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив две атаки противника, заявили в Минобороны. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:47

2024-02-09T14:47

2024-02-09T15:34

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, отразив две атаки противника, заявили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, российские бойцы отбили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ, а также поразили два пункта управления дронами, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами.Потери противника составили:Купянское направлениеЗападная группировка войск отразила пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады Нацгвардии Украины в районах сел Синьковка (Харьковская область) и Терны (ДНР).ВСУ потеряли:Краснолиманское направлениеПодразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и отбили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины в районах Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР). Там уничтожены:Южнодонецкое направлениеГруппировка "Восток" нанесла огневое поражение живой силе и технике 31-й механизированной бригады ВСУ и 105-й бригады теробороны в районах сел Приютное (Запорожская область) и Старомайорское (ДНР). Потери ВСУ составили:Херсонское направлениеРоссийские подразделения нанесли поражение 37-й бригаде морской пехоты и 121-й бригаде теробороны в районах Тягинки и Михайловки.Украинские войска потеряли:В целом за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 118 районам, уничтожив среди прочего две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300.Силы ПВО перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Ольха", а также сбили 97 беспилотников.

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926350871.html

https://ria.ru/20240209/desant-1926332829.html

https://ria.ru/20240209/ukraina-1926361048.html

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