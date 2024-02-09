https://ria.ru/20240209/svo-1926428355.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 09.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Украины за сутки составили до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:45
2024-02-09T14:45
2024-02-09T14:48
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Украины за сутки составили до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.
https://ria.ru/20240209/peskov-1926391099.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Донецком направлении
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Украины за сутки составили до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.
Спецоперация продолжится до полного достижения целей, заявил Песков