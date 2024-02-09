https://ria.ru/20240209/svo-1926428355.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 09.02.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Украины за сутки составили до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:45

2024-02-09T14:45

2024-02-09T14:48

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, потери Украины за сутки составили до 300 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение живой силе и технике 3-й, 5-й штурмовых, 17-й танковой, 81-й аэромобильной, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики, а также отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, противник потерял до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и орудие Д-30. Также поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станция радиоэлектронной борьбы и два склада с боеприпасами ВСУ.

https://ria.ru/20240209/peskov-1926391099.html

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россия, вооруженные силы украины