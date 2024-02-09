https://ria.ru/20240209/suzhdeniya-1926345562.html

Китайский эксперт оценил высказывания Путина о разделении мира

Китайский эксперт оценил высказывания Путина о разделении мира - РИА Новости, 09.02.2024

Китайский эксперт оценил высказывания Путина о разделении мира

Суждения президента России Владимира Путина о том, что мир разделен на две части, согласуются с понятиями Китая и его внешней политикой, заявил РИА Новости... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T08:47

2024-02-09T08:47

2024-02-09T08:48

китай

владимир путин

такер карлсон

россия

сша

в мире

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ПЕКИН, 9 фев – РИА Новости. Суждения президента России Владимира Путина о том, что мир разделен на две части, согласуются с понятиями Китая и его внешней политикой, заявил РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что мир проходит через период тяжелого заболевания, разделен на две части, как полушария мозга при биполярном расстройстве. По словам президента, нужно, чтобы и мир был единым, чтобы безопасность была общей, а не рассчитанной на "золотой миллиард". "Суждения Путина о тенденциях, которые происходят с целостностью мира, согласуются с понятиями Китая, с китайской внешней политикой", - сказал Сюй Полин. Кроме того, эксперт отметил, что оценка Путина российско-китайской торговли "очень точна". "Он особо подчеркнул, что торговля между Китаем и Россией сбалансирована, она дополняет друг друга и в высокотехнологичной сфере, и в сфере энергетики, и в сфере научных разработок. Это отражает интересы двух стран. На мой взгляд, это очень важно", - сказал Сюй Полин. Эксперт обратил внимание на позитивную оценку Путина внешней политики Китая. "Он отметил, что у Китая неагрессивная внешнеполитическая философия. Китай всегда ищет возможности приложить усилия для стабилизации ситуации в мире, построения мирного международного порядка", - сказал он. Сюй Полин отметил заявление Путина о том, что Запад боится сильного Китая, а противостояние США Китаю идет во вред самим США, наносит ущерб их перспективам развития. Ранее в пятницу Карлсон опубликовал интервью с президентом России, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, американский журналист взял интервью у президента РФ 6 февраля. Песков пояснял, что глава государства дал интервью именно этому журналисту, так как его позиция отличается от остальных, она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она, скорее, проамериканская". Карлсон объяснял свое решение взять интервью у Путина тем, что американцы не в курсе того, что происходит в России и на Украине. При этом Белый дом, по заверению Карлсона, дважды пытался сорвать интервью. Позднее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла это заявление журналиста.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240205/voyna-1925389404.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

китай

россия

сша

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китай, владимир путин, такер карлсон, россия, сша, в мире