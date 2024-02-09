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Крымчанина Кадырова осудили за перевод восьми тысяч рублей боевикам ИГ* - РИА Новости, 09.02.2024
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11:28 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/sud-1926380005.html
Крымчанина Кадырова осудили за перевод восьми тысяч рублей боевикам ИГ*
Крымчанина Кадырова осудили за перевод восьми тысяч рублей боевикам ИГ* - РИА Новости, 09.02.2024
Крымчанина Кадырова осудили за перевод восьми тысяч рублей боевикам ИГ*
Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма Мурата Кадырова, перечислившего деньги террористической организации, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T11:28
2024-02-09T11:28
происшествия
исламское государство*
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма Мурата Кадырова, перечислившего деньги террористической организации, сообщил журналистам представитель суда. По версии следствия, в 2017-2018 годах Кадыров делал денежные переводы запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Как уточнил РИА Новости представитель суда, всего он перечислил террористам 8,2 тысячи рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям о содействии террористической деятельности. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал сотрудник суда. Подсудимый свою вину не признал.* Запрещенная в России террористическая группировка
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происшествия, исламское государство*
Происшествия, Исламское государство*
Крымчанина Кадырова осудили за перевод восьми тысяч рублей боевикам ИГ*

В Крыму Мурата Кадырова осудили на 11 лет за перевод восьми тысяч рублей ИГ*

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма Мурата Кадырова, перечислившего деньги террористической организации, сообщил журналистам представитель суда.
По версии следствия, в 2017-2018 годах Кадыров делал денежные переводы запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Как уточнил РИА Новости представитель суда, всего он перечислил террористам 8,2 тысячи рублей.
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Уголовное дело было возбуждено по статьям о содействии террористической деятельности. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал сотрудник суда.
Подсудимый свою вину не признал.
* Запрещенная в России террористическая группировка
 
ПроисшествияИсламское государство*
 
 
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