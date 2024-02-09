https://ria.ru/20240209/sud-1926380005.html

Крымчанина Кадырова осудили за перевод восьми тысяч рублей боевикам ИГ*

Крымчанина Кадырова осудили за перевод восьми тысяч рублей боевикам ИГ* - РИА Новости, 09.02.2024

Крымчанина Кадырова осудили за перевод восьми тысяч рублей боевикам ИГ*

Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма Мурата Кадырова, перечислившего деньги террористической организации, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:28

2024-02-09T11:28

2024-02-09T11:28

происшествия

исламское государство*

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 фев - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии жителя Крыма Мурата Кадырова, перечислившего деньги террористической организации, сообщил журналистам представитель суда. По версии следствия, в 2017-2018 годах Кадыров делал денежные переводы запрещенной международной террористической организации "Исламское государство"*. Как уточнил РИА Новости представитель суда, всего он перечислил террористам 8,2 тысячи рублей. Уголовное дело было возбуждено по статьям о содействии террористической деятельности. "В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сказал сотрудник суда. Подсудимый свою вину не признал.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20231024/tanki-1904785932.html

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, исламское государство*