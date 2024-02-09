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Новое здание для школы построят в липецком райцентре - РИА Новости, 09.02.2024
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Липецкая область
 
12:29 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/stroyka-1926395392.html
Новое здание для школы построят в липецком райцентре
Новое здание для школы построят в липецком райцентре - РИА Новости, 09.02.2024
Новое здание для школы построят в липецком райцентре
Старое здание школы №3 в городе Лебедянь Липецкой области снесут и на его месте возведут новое, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T12:29
2024-02-09T12:29
липецкая область
игорь артамонов
строительство
школы
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Старое здание школы №3 в городе Лебедянь Липецкой области снесут и на его месте возведут новое, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что старый корпус будет реконструирован по программе "Комплексное развитие сельских территорий". "Начинаем новую стройку в Лебедяни – заменим корпус школы №3. Там много работы. Проект на два года. Будет вложен почти миллиард рублей. Уже начали сносить здание. На его месте будет новое", – сказал Артамонов. Также глава региона отметил, что стройготовность другой школы в Лебедяни составляет примерно 50%. Новое учреждение образования сможет вместить 1224 ученика. Она строится в рамках нацпроекта "Образование". В учебном корпусе установили окна, отделывают его внутри. "Мастерские, тренажерный зал, стадион, медпункт, кабинет хореографии, библиотека с медиатекой. Такой будет эта школа". – рассказал Артамонов.
https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html
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игорь артамонов, строительство, школы
Липецкая область, Игорь Артамонов, Строительство, Школы

Новое здание для школы построят в липецком райцентре

© Пресс-служба правительства Липецкой областиИгорь Артамонов
Игорь Артамонов
© Пресс-служба правительства Липецкой области
Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Старое здание школы №3 в городе Лебедянь Липецкой области снесут и на его месте возведут новое, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что старый корпус будет реконструирован по программе "Комплексное развитие сельских территорий".
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"Начинаем новую стройку в Лебедяни – заменим корпус школы №3. Там много работы. Проект на два года. Будет вложен почти миллиард рублей. Уже начали сносить здание. На его месте будет новое", – сказал Артамонов.
Также глава региона отметил, что стройготовность другой школы в Лебедяни составляет примерно 50%. Новое учреждение образования сможет вместить 1224 ученика. Она строится в рамках нацпроекта "Образование". В учебном корпусе установили окна, отделывают его внутри.
"Мастерские, тренажерный зал, стадион, медпункт, кабинет хореографии, библиотека с медиатекой. Такой будет эта школа". – рассказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСтроительствоШколы
 
 
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