https://ria.ru/20240209/stroyka-1926395392.html

Новое здание для школы построят в липецком райцентре

Новое здание для школы построят в липецком райцентре - РИА Новости, 09.02.2024

Новое здание для школы построят в липецком райцентре

Старое здание школы №3 в городе Лебедянь Липецкой области снесут и на его месте возведут новое, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T12:29

2024-02-09T12:29

2024-02-09T12:29

липецкая область

игорь артамонов

строительство

школы

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Старое здание школы №3 в городе Лебедянь Липецкой области снесут и на его месте возведут новое, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что старый корпус будет реконструирован по программе "Комплексное развитие сельских территорий". "Начинаем новую стройку в Лебедяни – заменим корпус школы №3. Там много работы. Проект на два года. Будет вложен почти миллиард рублей. Уже начали сносить здание. На его месте будет новое", – сказал Артамонов. Также глава региона отметил, что стройготовность другой школы в Лебедяни составляет примерно 50%. Новое учреждение образования сможет вместить 1224 ученика. Она строится в рамках нацпроекта "Образование". В учебном корпусе установили окна, отделывают его внутри. "Мастерские, тренажерный зал, стадион, медпункт, кабинет хореографии, библиотека с медиатекой. Такой будет эта школа". – рассказал Артамонов.

https://ria.ru/20240207/sistema-1925963554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, строительство, школы