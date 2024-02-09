https://ria.ru/20240209/ssha-1926300479.html

Путин оценил ситуацию в экономике США

Путин оценил ситуацию в экономике США - РИА Новости, 09.02.2024

Путин оценил ситуацию в экономике США

Россия понимает, что в США, несмотря на все проблемы, все-таки нормальная ситуация в экономике, но, чтобы обеспечить будущее, нужно менять подход к тому, что... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:50

2024-02-09T02:50

2024-02-09T04:03

владимир путин

индонезия

россия

сша

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Россия понимает, что в США, несмотря на все проблемы, все-таки нормальная ситуация в экономике, но, чтобы обеспечить будущее, нужно менять подход к тому, что меняется, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, которое было опубликовано на его сайте. "Да, мы понимаем и отдаём себе отчёт в том, что в Соединённых Штатах, несмотря на все экономические проблемы, всё-таки нормальная ситуация и приличный рост экономики – 2,5% рост ВВП, по-моему. Но если обеспечить будущее, то нужно менять подход к тому, что меняется", - сказал Путин. Путин привел в пример Индонезию. "Посмотрите, как развивается Индонезия! 600 миллионов человек (примерное население региона АСЕАН, где Индонезия является одним из лидеров по населению - ред.). Куда от этого деться? Никуда. Надо просто исходить из того, что Индонезия войдет - она уже входит - в клуб ведущих экономик мира, как бы то ни было, нравится это кому-то или не нравится", - добавил Путин.

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

индонезия

россия

сша

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