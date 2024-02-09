https://ria.ru/20240209/ssha-1926299514.html

Путин рассказал о роли президента США в отношениях с Россией

Путин рассказал о роли президента США в отношениях с Россией - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал о роли президента США в отношениях с Россией

Дело не в том, кто придет к власти в США, а в настроениях элит, если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:46

2024-02-09T02:46

2024-02-09T02:46

сша

россия

владимир путин

такер карлсон

в мире

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Дело не в том, кто придет к власти в США, а в настроениях элит, если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, то ничего не изменится, а будет только хуже, заявил президент РФ Владимир Путин. "Вы меня сейчас спросили: другой руководитель придет и что-то изменит? Дело не в руководителе, не в личности конкретного человека", - сказал Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Дело не в личности лидера - дело в настроениях элит. Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причём с помощью силовых акций, то ничего не изменится - только будет хуже. А если в конце концов придет осознание того, что мир меняется по объективным обстоятельствам, и надо уметь к ним приспособиться вовремя, используя те преимущества, которые сегодня еще у США сохраняются, тогда, наверное, что-то может измениться", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240209/putin-1926292786.html

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Дарья Буймова

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