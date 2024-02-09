https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926488282.html

Спецоперация, 9 февраля: Россия хочет переговоров по Украине, заявил Путин

Спецоперация, 9 февраля: Россия хочет переговоров по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024

Спецоперация, 9 февраля: Россия хочет переговоров по Украине, заявил Путин

О нашумевшем интервью Путина, отставке Залужного, ходе спецоперации и новых атаках ВСУ на Россию — в материале РИА Новости. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T18:42

2024-02-09T18:42

2024-02-09T19:21

специальная военная операция на украине

валерий залужный

россия

киев

украина

владимир путин

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. О нашумевшем интервью Путина, отставке Залужного, ходе спецоперации и новых атаках ВСУ на Россию — в материале РИА Новости.Беседа президента с американским журналистомВладимир Путин заявил в интервью Такеру Карлсону, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.Глава государства добавил, что Россия уже стремилась к этому в 2022 году: в Стамбуле стороны подготовили большой документ, который парафировал руководитель украинской делегации Давид Арахамия, на выдержке из проекта стоит его подпись. Затем, по словам Путина, Украина приняла "под козырек" указания западных стран воевать с Россией "до победного конца", и после отвода Вооруженных сил от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности. Тем не менее президент выразил мнение, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между народами все равно восстановятся, хотя на это потребуется много времени.Говоря об условиях завершения конфликта, Путин отметил, что для этого должны быть достигнуты цели спецоперации, одна из них — денацификация, предусматривающая запрет на Украине "всяческих неонацистских движений". Кроме того, глава государства заявил, что "страшилки" про Россию, в частности, о планах применить ядерное оружие, нужны, чтобы выбить из западных налогоплательщиков дополнительные деньги для противостояния с Москвой на украинском театре военных действий. Президент подчеркнул, что у России нет военных интересов ни в Польше, ни в Латвии, и войска могут отправить туда только в случае агрессии с противоположной стороны. Отставка ЗалужногоОтставка главкома ВСУ Валерия Залужного, которая обсуждалась последние несколько недель, все-таки произошла. Накануне вечером президент Украины Владимир Зеленский объявил и подписал указы о назначении вместо него на эту должность Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Как писали в СМИ, причиной подобного решения стали напряженные отношения Зеленского и Залужного, популярность которого росла, генерал начал проявлять политические амбиции, что было крайне рискованным для президента страны, учитывая провал широко разрекламированного контрнаступления и усталость украинского общества от конфликта.В то же время сразу же после отставки Залужного, Зеленский присвоил ему звание героя Украины. Другим "героем" стал глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов*, ранее признававший причастность Киева к терактам на территории России.Комментируя отставку Залужного, американское издание Wall Street Journal назвало ее "самыми значительными перестановками в руководстве страны" с февраля 2022 года, при этом они произошли тогда, когда ВСУ сталкиваются со все большими вызовами на фронте. Газета описала решение Зеленского как "серьезный политический риск" для него, в том числе из-за того, что, согласно опросам, Залужному на Украине доверяют больше всего, его уважают украинские военные и западные партнеры Киева.Британская газета Guardian добавила, что, по мнению некоторых экспертов, это решение было "как минимум частично" мотивировано страхом Зеленского, что Залужный может стать для него в будущем политическим оппонентом.Нового главкома Сырского в ВСУ, наоборот "не жалуют". Как пишет Politico, в армии его называют "мясником" и "генералом 200" за большие потери, которые войска понесли под его началом. Как отметило издание, среди рядовых Сырский "крайне непопулярен", его считают командующим, который беззастенчиво подвергает подчиненных опасности на поле боя.По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, отставка Залужного и назначение на его место Сырского не изменят ход спецоперации.Шойгу в зоне СВОМинистр обороны Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в зону проведения спецоперации, в ходе которой посетил пункт управления одного из объединений Западной группировки войск, а также провел совещание в штабе Объединенной группировки войск.Глава военного ведомства поблагодарил командующих и командиров за грамотное управление войсками, благодаря чему Западная группировка продолжает улучшать положение на переднем крае фронта.Шойгу также поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение, а также держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации. Ход спецоперацииВооруженные силы улучшили положение на Краснолиманском направлении и отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районе населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.Кроме того, российские войска заняли более выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300.Совокупные потери противника на всех участках фронта за прошедший день составили до 1015 человек убитыми и ранеными, 15 танков и других бронемашин, пять артиллерийских орудий, два зенитно-ракетных комплекса, 35 военных автомобилей и 97 беспилотников.Удары Киева по РоссииРоссийские комплексы ПВО минувшей ночью перехватили и уничтожили 19 украинских дронов: два над территорией Курской, пять — Брянской, четыре — Орловской областей, два — Краснодарского края, а также шесть над акваторией Черного моря. Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) региона, пострадавших нет.Кроме того, еще один БПЛА обезвредили средства радиоэлектронной борьбы над Дзержинском Нижегородской области. Глава города Иван Носков сообщил, что украинский дрон упал на территории промзоны. Обошлось без пострадавших и разрушений.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926445776.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

https://ria.ru/20240124/zelenskiy-1923096064.html

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https://ria.ru/20240123/ukraina-1922850796.html

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