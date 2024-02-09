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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.02.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:05
2024-02-09T17:05
2024-02-09T17:47
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украина
луганская народная республика
вооруженные силы украины
инфографика
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херсонская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 февраля 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения отразили девять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Поражены 118 районов скопления живой силы и техники, два пункта управления беспилотниками, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 97 дронов, 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 137 беспилотников, 464 зенитных ракетных комплекса, 1218 реактивных систем залпового огня, 14 953 танка и других бронемашин, 8000 орудий полевой артиллерии и 18 404 единицы автомобильной техники.
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украина
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донецкая народная республика
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россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика, донецкая народная республика, херсонская область , харьковская область, запорожская область, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 9 февраля 2024 года
За минувшие сутки российские подразделения отразили девять атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Поражены 118 районов скопления живой силы и техники, два пункта управления беспилотниками, два склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили 97 дронов, 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 570 самолетов, 265 вертолетов, 12 137 беспилотников, 464 зенитных ракетных комплекса, 1218 реактивных систем залпового огня, 14 953 танка и других бронемашин, 8000 орудий полевой артиллерии и 18 404 единицы автомобильной техники.