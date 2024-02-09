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Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300 - РИА Новости, 09.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:02 09.02.2024 (обновлено: 15:44 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926435547.html
Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300
Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300 - РИА Новости, 09.02.2024
Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300
Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300, сообщили в пятницу... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:02
2024-02-09T15:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
зрк с-300
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах", - говорится в сообщении.
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безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300

МО РФ: ВКС и артиллерия уничтожили две пусковые установки украинской С-300

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 февраля, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Вооруженные силы РФ
 
 
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