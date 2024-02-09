https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926435547.html

Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300

Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300 - РИА Новости, 09.02.2024

Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300

Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300, сообщили в пятницу... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:02

2024-02-09T15:02

2024-02-09T15:44

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

зрк с-300

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах", - говорится в сообщении.

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф