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Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300
Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300 - РИА Новости, 09.02.2024
Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300
Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300, сообщили в пятницу... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:02
2024-02-09T15:02
2024-02-09T15:44
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
зрк с-300
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия за минувшие сутки уничтожили две пусковые установки и радиолокатор украинской системы ПВО С-300, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах", - говорится в сообщении.
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, зрк с-300, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили две пусковые установки украинской С-300
МО РФ: ВКС и артиллерия уничтожили две пусковые установки украинской С-300