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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 09.02.2024
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 470 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:44
2024-02-09T14:44
2024-02-09T15:43
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 470 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР."Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР."Потери противника составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
МО РФ: Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 470 солдат