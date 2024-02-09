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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 09.02.2024

Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 470 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:44

2024-02-09T14:44

2024-02-09T15:43

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 470 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР."Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР."Потери противника составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - уточнили в ведомстве.

украина

донецкая народная республика

харьковская область

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)