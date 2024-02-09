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Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 09.02.2024 (обновлено: 15:43 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926428027.html
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях - РИА Новости, 09.02.2024
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 470 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:44
2024-02-09T15:43
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 470 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР."Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США", - сказали в министерстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР."Потери противника составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - уточнили в ведомстве.
украина
донецкая народная республика
харьковская область
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украина, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях Киева на двух направлениях

МО РФ: Киев на Купянском и Краснолиманском направлениях потерял около 470 солдат

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 470 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили пять атак штурмовых групп 30-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.
"Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, два пикапа и орудие М119 производства США", - сказали в министерстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ, 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР и Григоровка ДНР.
"Потери противника составили до 290 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей", - уточнили в ведомстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 февраля, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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