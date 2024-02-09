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На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных

На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 09.02.2024

На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:42

2024-02-09T14:42

2024-02-09T15:03

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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2024

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россия, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины