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На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных
На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных - РИА Новости, 09.02.2024
На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:42
2024-02-09T14:42
2024-02-09T15:03
специальная военная операция на украине
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безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 50 украинских военнослужащих и гаубицу Д-30, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Тягинка и Михайловка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, пять автомобилей и гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
На Херсонском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных
МО: на Херсонском направлении ВС России уничтожили до 50 украинских военных