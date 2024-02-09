https://ria.ru/20240209/spetsoperatsiya-1926371812.html

РВИО заявило, что Путин провел Западу ликбез по причинам спецоперации

РВИО заявило, что Путин провел Западу ликбез по причинам спецоперации - РИА Новости, 09.02.2024

РВИО заявило, что Путин провел Западу ликбез по причинам спецоперации

Очень подробный рассказ президента РФ Владимира Путина по теме российской истории, в том числе по украинскому вопросу, стал ликбезом западному обществу, которое РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T10:56

2024-02-09T10:56

2024-02-09T10:56

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

политика

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

российское военно-историческое общество (рвио)

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926363746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_672d651c9546bd3f81581edbb4b43f0e.jpg

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Очень подробный рассказ президента РФ Владимира Путина по теме российской истории, в том числе по украинскому вопросу, стал ликбезом западному обществу, которое должно понять, что Россия в ходе спецоперации защищает интересы единого русского мира, заявил РИА Новости в пятницу научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Так он прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина Карлсону, в котором он на протяжении 25 минут рассказывал историю возникновения Украины. "Чтобы понимать актуальную повестку, история крайне важна, и президент совершенно прав, когда в беседе с американским журналистом приводит историческое обоснование того, что русские и украинцы происходят от единого народа с Древней Руси, разделенной насилием и войнами. Люди на Западе в целом не понимают, что происходит, им вдалбливают, что Россия – агрессор, напала на бедную Украину. Путин по сути провёл ликбез нашим оппонентам", - сказал Мягков. Историк отметил, что в интервью Путин обосновал Карлсону, что спецоперация – это не односторонняя агрессия, а конфликт, носящий элементы гражданской войны, поскольку значительная часть населения Украины идентифицирует себя как часть русского мира. "Огромная часть жителей этой страны до сих пор ощущает себя русским миром, что мы видим в том числе по Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. Люди там говорят по-русски, являются носителями русской культуры, на Западе же ситуация преподносится в искаженном свете", - подчеркнул собеседник агентства. Путин рассказал Карлсону о возникновении Российского государства в 862 году, приглашении в Великий Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олега в Киеве, а также о Крещении Руси в 988 году и сложном периоде престолонаследия в средние века, после которого раздробленная Русь стала легкой добычей Монгольской империи. Президент также рассказал американскому журналисту о судьбе южных русских земель в составе Польско-Литовского государства и письмах Богдана Хмельницкого, просившего забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. Путин передал Карлсону подтверждающие исторические документы и предложил перевести их на английский язык. Путин рассказал и о событиях времен Екатерины II, в начале XX века, во время Первой мировой войны и перед началом Второй мировой. Путин объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 году большевиками, и рассказал, что Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образования из состава СССР.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html

https://ria.ru/20240207/putin-1925912533.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, российское военно-историческое общество (рвио), украина, ситуация в днр и лнр