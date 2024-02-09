РВИО заявило, что Путин провел Западу ликбез по причинам спецоперации
РВИО: Путин объяснил Западу, что Россия защищает интересы единого русского мира
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
Президент РФ Владимир Путин дает интервью американскому журналисту, основателю видеоплатформы Tucker Carlson Network Такеру Карлсону
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Очень подробный рассказ президента РФ Владимира Путина по теме российской истории, в том числе по украинскому вопросу, стал ликбезом западному обществу, которое должно понять, что Россия в ходе спецоперации защищает интересы единого русского мира, заявил РИА Новости в пятницу научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Так он прокомментировал интервью президента РФ Владимира Путина Карлсону, в котором он на протяжении 25 минут рассказывал историю возникновения Украины.
"Чтобы понимать актуальную повестку, история крайне важна, и президент совершенно прав, когда в беседе с американским журналистом приводит историческое обоснование того, что русские и украинцы происходят от единого народа с Древней Руси, разделенной насилием и войнами. Люди на Западе в целом не понимают, что происходит, им вдалбливают, что Россия – агрессор, напала на бедную Украину. Путин по сути провёл ликбез нашим оппонентам", - сказал Мягков.
Историк отметил, что в интервью Путин обосновал Карлсону, что спецоперация – это не односторонняя агрессия, а конфликт, носящий элементы гражданской войны, поскольку значительная часть населения Украины идентифицирует себя как часть русского мира.
"Огромная часть жителей этой страны до сих пор ощущает себя русским миром, что мы видим в том числе по Донбассу, Херсонской и Запорожской областям. Люди там говорят по-русски, являются носителями русской культуры, на Западе же ситуация преподносится в искаженном свете", - подчеркнул собеседник агентства.
Путин рассказал Карлсону о возникновении Российского государства в 862 году, приглашении в Великий Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олега в Киеве, а также о Крещении Руси в 988 году и сложном периоде престолонаследия в средние века, после которого раздробленная Русь стала легкой добычей Монгольской империи.
Президент также рассказал американскому журналисту о судьбе южных русских земель в составе Польско-Литовского государства и письмах Богдана Хмельницкого, просившего забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. Путин передал Карлсону подтверждающие исторические документы и предложил перевести их на английский язык.
Путин рассказал и о событиях времен Екатерины II, в начале XX века, во время Первой мировой войны и перед началом Второй мировой. Путин объяснил американскому журналисту, что Украина была создана в 1922 году большевиками, и рассказал, что Владимир Ленин настоял на праве выхода автономных образования из состава СССР.