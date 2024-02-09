https://ria.ru/20240209/sotrudnichestvo-1926308609.html
Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой
Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой - РИА Новости, 09.02.2024
Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой
Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, европейские компании стараются во что бы то ни стало... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:22
2024-02-09T03:22
2024-02-09T03:22
китай
европа
экономика
россия
владимир путин
такер карлсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_0:245:3206:2048_1920x0_80_0_0_0b45426356d4b8e6b3c09e6fcf919e05.jpg
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, европейские компании стараются во что бы то ни стало попасть на рынок КНР, особенно сейчас, когда в европейской экономике проблемы, китайские предприятия также осваивают европейский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам всё время говорят, и вы сейчас попытались эту страшилку изложить в мягкой форме, но тем не менее это та же самая страшилка: объём сотрудничества с Китаем растёт. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html
китай
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/99/1552509942_475:0:3206:2048_1920x0_80_0_0_33a80cfb6e687e013d983bc8f1b4a255.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, европа, экономика, россия, владимир путин, такер карлсон
Китай, Европа, Экономика, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой
Путин: темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем с Россией