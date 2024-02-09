https://ria.ru/20240209/sotrudnichestvo-1926308609.html

Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой

Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой - РИА Новости, 09.02.2024

Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой

Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, европейские компании стараются во что бы то ни стало... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:22

2024-02-09T03:22

2024-02-09T03:22

китай

европа

экономика

россия

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, европейские компании стараются во что бы то ни стало попасть на рынок КНР, особенно сейчас, когда в европейской экономике проблемы, китайские предприятия также осваивают европейский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам всё время говорят, и вы сейчас попытались эту страшилку изложить в мягкой форме, но тем не менее это та же самая страшилка: объём сотрудничества с Китаем растёт. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.

https://ria.ru/20240208/kitay-1926168560.html

китай

европа

россия

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китай, европа, экономика, россия, владимир путин, такер карлсон