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Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой - РИА Новости, 09.02.2024
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03:22 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/sotrudnichestvo-1926308609.html
Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой
Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой - РИА Новости, 09.02.2024
Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой
Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, европейские компании стараются во что бы то ни стало... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:22
2024-02-09T03:22
китай
европа
экономика
россия
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, европейские компании стараются во что бы то ни стало попасть на рынок КНР, особенно сейчас, когда в европейской экономике проблемы, китайские предприятия также осваивают европейский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам всё время говорят, и вы сейчас попытались эту страшилку изложить в мягкой форме, но тем не менее это та же самая страшилка: объём сотрудничества с Китаем растёт. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
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китай, европа, экономика, россия, владимир путин, такер карлсон
Китай, Европа, Экономика, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон
Путин оценил темпы роста сотрудничества Китая с Европой

Путин: темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества России с Китаем, европейские компании стараются во что бы то ни стало попасть на рынок КНР, особенно сейчас, когда в европейской экономике проблемы, китайские предприятия также осваивают европейский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам всё время говорят, и вы сейчас попытались эту страшилку изложить в мягкой форме, но тем не менее это та же самая страшилка: объём сотрудничества с Китаем растёт. Темпы роста сотрудничества Китая с Европой больше и выше, чем темпы роста сотрудничества с Китаем Российской Федерации. Спросите у европейцев: они не боятся? Может быть, и боятся, не знаю, но на рынок Китая стараются попасть во что бы то ни стало, особенно когда они сейчас сталкиваются с проблемами в экономике. И китайские предприятия осваивают европейский рынок", - сказал он в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Россия и Китай должны сотрудничать в сфере безопасности, заявил Си Цзиньпин
Вчера, 14:20
 
КитайЕвропаЭкономикаРоссияВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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