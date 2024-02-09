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Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок войск - РИА Новости, 09.02.2024
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06:18 09.02.2024 (обновлено: 09:08 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/snabzhenie-1926331625.html
Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок войск
Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок войск - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок войск
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации,... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:18
2024-02-09T09:08
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Глава военного ведомства провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО. "Министр обороны РФ поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Глава военного ведомства поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также "личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей", отметили в министерстве.
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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
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россия, сергей шойгу, безопасность
Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок войск

Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок в зоне СВО

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Глава военного ведомства провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО.
"Министр обороны РФ поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции", - сказали в ведомстве.
Глава военного ведомства поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также "личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей", отметили в министерстве.
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