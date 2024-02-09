https://ria.ru/20240209/snabzhenie-1926331625.html

Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок войск

Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок войск - РИА Новости, 09.02.2024

Шойгу поручил держать на особом контроле вопрос снабжения группировок войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации,... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:18

2024-02-09T06:18

2024-02-09T09:08

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. Глава военного ведомства провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО. "Министр обороны РФ поручил держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции", - сказали в ведомстве. Глава военного ведомства поблагодарил командующих группировок за умелое руководство войсками, а также "личный состав за ведение успешных наступательных действий на большинстве направлений и овладении нашими войсками более выгодных рубежей", отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html

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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск 2024-02-09T06:18 true PT2M19S

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россия, сергей шойгу, безопасность