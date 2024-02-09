https://ria.ru/20240209/skorogovorki-1926365497.html

Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения

Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения - РИА Новости, 09.02.2024

Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения

Первые скороговорки появились еще много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?

2024-02-09T12:00

2024-02-09T12:00

2024-02-09T12:00

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Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения Первые скороговорки появились ещё много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики? audio/mpeg

Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения Первые скороговорки появились ещё много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики? audio/mpeg

Эксперт эпизода – актриса театра и кино, педагог по сценической речи и актёрскому мастерству Янина Хачатурова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артур Арушанян, Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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