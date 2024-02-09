Рейтинг@Mail.ru
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения - РИА Новости, 09.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/skorogovorki-1926365497.html
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения - РИА Новости, 09.02.2024
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Первые скороговорки появились еще много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?
2024-02-09T12:00
2024-02-09T12:00
как это по-русски
подкаст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926366095_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b5e52527eaf657b36d0088fd4a3bced7.jpg
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Первые скороговорки появились ещё много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?
audio/mpeg
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Первые скороговорки появились ещё много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?
audio/mpeg
Эксперт эпизода – актриса театра и кино, педагог по сценической речи и актёрскому мастерству Янина Хачатурова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артур Арушанян, Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926366095_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_25dc6c14208ceaf63fc2a657d3be3afb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, аудио
Как это по-русски, Подкаст
Как это по-русски

Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения

Как это по-русски
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Первые скороговорки появились еще много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?
Эксперт эпизода – актриса театра и кино, педагог по сценической речи и актёрскому мастерству Янина Хачатурова.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артур Арушанян, Анастасия Кудрявцева
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала