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Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения - РИА Новости, 09.02.2024
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Первые скороговорки появились еще много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?
2024-02-09T12:00
2024-02-09T12:00
2024-02-09T12:00
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Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Первые скороговорки появились ещё много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?
audio/mpeg
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Первые скороговорки появились ещё много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?
audio/mpeg
Эксперт эпизода – актриса театра и кино, педагог по сценической речи и актёрскому мастерству Янина Хачатурова.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Руслан Жигалов, Артур Арушанян, Анастасия КудрявцеваЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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Как это по-русски, Подкаст
Ищем смыслы в скороговорках и пользу от скороговорения
Первые скороговорки появились еще много веков назад, и с той поры ими скороговорят во всем мире. На них тренируются дикторы, актеры и все, кто хочет улучшить свою речь. А лексикограф Даль даже посвятил скороговоркам целую хрестоматию. Кто первым придумал скороговорки, и почему многие из них лишены смысла и логики?