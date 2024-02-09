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СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 09.02.2024
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14:38 09.02.2024 (обновлено: 14:44 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/siriya-1926425853.html
СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска
СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 09.02.2024
СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы, сообщает сирийский... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:38
2024-02-09T14:44
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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya."Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал также отмечает, что в небе над столицей Сирии слышны взрывы.
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в мире, сирия, дамаск (город)
В мире, Сирия, Дамаск (город)
СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска

Al Ikhbariya: ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
"Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал также отмечает, что в небе над столицей Сирии слышны взрывы.
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