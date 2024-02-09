https://ria.ru/20240209/siriya-1926425853.html
СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска
СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 09.02.2024
СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска
Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы, сообщает сирийский... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T14:38
2024-02-09T14:38
2024-02-09T14:44
в мире
сирия
дамаск (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_70:0:1899:1029_1920x0_80_0_0_5c07308d9b49dcb269d0adfc1cb33aa0.jpg
КАИР, 9 фев - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya."Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал также отмечает, что в небе над столицей Сирии слышны взрывы.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710347_102:0:1474:1029_1920x0_80_0_0_fc911203c44cf7c712925808bf327646.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город)
В мире, Сирия, Дамаск (город)
СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска
Al Ikhbariya: ПВО Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска