https://ria.ru/20240209/siriya-1926425853.html

СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска

СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска - РИА Новости, 09.02.2024

СМИ: сирийские силы ПВО отражают атаку в окрестностях Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы, сообщает сирийский... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:38

2024-02-09T14:38

2024-02-09T14:44

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сирия

дамаск (город)

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КАИР, 9 фев - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях сирийской столицы Дамаска, в небе над городом слышны взрывы, сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya."Средства нашей противовоздушной обороны реагируют на вражеские цели в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал также отмечает, что в небе над столицей Сирии слышны взрывы.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

сирия

дамаск (город)

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в мире, сирия, дамаск (город)