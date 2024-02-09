https://ria.ru/20240209/simonyan-1926315441.html

Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона

Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона - РИА Новости, 09.02.2024

Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T03:58

2024-02-09T03:58

2024-02-09T03:58

в мире

маргарита симоньян

такер карлсон

владимир путин

россия

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, "идет в большую политику" и задает вопросы именно с этой повесткой. "Главное, что понятно о Карлсоне из интервью - он определенно идет в большую политику. И вопросы задает именно с этой повесткой - пнуть конкурентов на грядущих выборах. Отсюда и Грешкович, или как его там, и неоднократная попытка на вопрос о возможном диалоге с Байденом добиться ответа: "Да о чем говорить с этим маразматиком", - отметила Симоньян в своем официальном Telegram-канале. Симоньян подчеркнула, что считает действия Такера правильными.

https://ria.ru/20240209/putin-1926314880.html

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