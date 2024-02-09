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Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона - РИА Новости, 09.02.2024
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03:58 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/simonyan-1926315441.html
Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона
Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона - РИА Новости, 09.02.2024
Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:58
2024-02-09T03:58
в мире
маргарита симоньян
такер карлсон
владимир путин
россия
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, "идет в большую политику" и задает вопросы именно с этой повесткой. "Главное, что понятно о Карлсоне из интервью - он определенно идет в большую политику. И вопросы задает именно с этой повесткой - пнуть конкурентов на грядущих выборах. Отсюда и Грешкович, или как его там, и неоднократная попытка на вопрос о возможном диалоге с Байденом добиться ответа: "Да о чем говорить с этим маразматиком", - отметила Симоньян в своем официальном Telegram-канале. Симоньян подчеркнула, что считает действия Такера правильными.
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в мире, маргарита симоньян, такер карлсон, владимир путин, россия, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Маргарита Симоньян, Такер Карлсон, Владимир Путин, Россия, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Симоньян высказалась о перспективах Такера Карлсона

Симоньян: по интервью понятно, что Карлсон идет в "большую политику"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американский журналист Такер Карлсон, взявший интервью у президента России Владимира Путина, "идет в большую политику" и задает вопросы именно с этой повесткой.
"Главное, что понятно о Карлсоне из интервью - он определенно идет в большую политику. И вопросы задает именно с этой повесткой - пнуть конкурентов на грядущих выборах. Отсюда и Грешкович, или как его там, и неоднократная попытка на вопрос о возможном диалоге с Байденом добиться ответа: "Да о чем говорить с этим маразматиком", - отметила Симоньян в своем официальном Telegram-канале.
Симоньян подчеркнула, что считает действия Такера правильными.
Американский журналист Такер Карлсон и президент России Владимир Путин во время интервью. Кадр видео
У Путина сверкали глаза, когда он говорил о НАТО, заявил Карлсон
03:52
 
В миреМаргарита СимоньянТакер КарлсонВладимир ПутинРоссияИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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