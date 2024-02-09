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Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:14
2024-02-09T06:14
2024-02-09T09:08
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной техникой и боеприпасами, сообщило МО РФ. "В ходе заслушивания Сергей Шойгу обратил особое внимание командующих и командиров на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
2024-02-09T06:14
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россия, сергей шойгу, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной техникой и боеприпасами, сообщило МО РФ.
2024-02-09T06:14
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PT2M19S
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием
Шойгу в Западной группировке войск призвал к непрерывному обеспечению ВС оружием