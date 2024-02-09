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Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием

Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием - РИА Новости, 09.02.2024

Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:14

2024-02-09T06:14

2024-02-09T09:08

специальная военная операция на украине

россия

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной техникой и боеприпасами, сообщило МО РФ. "В ходе заслушивания Сергей Шойгу обратил особое внимание командующих и командиров на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск 2024-02-09T06:14 true PT2M19S

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россия, сергей шойгу, безопасность, видео