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Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием - РИА Новости, 09.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 09.02.2024 (обновлено: 09:08 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926331349.html
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:14
2024-02-09T09:08
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной техникой и боеприпасами, сообщило МО РФ. "В ходе заслушивания Сергей Шойгу обратил особое внимание командующих и командиров на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
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Рабочая поездка Шойгу в штаб Объединенной группировки войск
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россия, сергей шойгу, безопасность, видео
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Безопасность
Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной техникой и боеприпасами, сообщило МО РФ.
2024-02-09T06:14
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Шойгу указал на важность непрерывного обеспечения армии оружием

Шойгу в Западной группировке войск призвал к непрерывному обеспечению ВС оружием

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе работы в Западной группировке войск обратил особое внимание на непрерывное обеспечение войск вооружением, военной техникой и боеприпасами, сообщило МО РФ.
"В ходе заслушивания Сергей Шойгу обратил особое внимание командующих и командиров на организацию непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой, боеприпасами и всеми необходимыми материальными средствами для успешного выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ШойгуБезопасность
 
 
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