https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330935.html

Шойгу на пункте управления Западной группировки изучил планы действий

Шойгу на пункте управления Западной группировки изучил планы действий - РИА Новости, 09.02.2024

Шойгу на пункте управления Западной группировки изучил планы действий

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:08

2024-02-09T06:08

2024-02-09T10:00

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий, сообщило министерство обороны РФ. "Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html

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россия, сергей шойгу