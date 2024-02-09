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Шойгу на пункте управления Западной группировки изучил планы действий - РИА Новости, 09.02.2024
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06:08 09.02.2024 (обновлено: 10:00 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330935.html
Шойгу на пункте управления Западной группировки изучил планы действий
Шойгу на пункте управления Западной группировки изучил планы действий - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу на пункте управления Западной группировки изучил планы действий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:08
2024-02-09T10:00
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий, сообщило министерство обороны РФ. "Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html
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россия, сергей шойгу
Россия, Сергей Шойгу
Шойгу на пункте управления Западной группировки изучил планы действий

Шойгу на пункте управления Западной группировки войск ознакомился с обстановкой

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск ознакомился с текущей обстановкой и планами дальнейших действий, сообщило министерство обороны РФ.
"Сергей Шойгу на пункте управления одного из объединений Западной группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий", - говорится в сообщении.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
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