https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html

Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ

Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024

Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T06:03

2024-02-09T06:03

2024-02-09T10:00

россия

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий. "Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров - активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240202/tekhnika-1925011514.html

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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины