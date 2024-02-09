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Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
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06:03 09.02.2024 (обновлено: 10:00 09.02.2024)
https://ria.ru/20240209/shoygu-1926330242.html
Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ
Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 09.02.2024
Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T06:03
2024-02-09T10:00
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение, сообщили в Минобороны РФ. Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий. "Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров - активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение", - говорится в сообщении.
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ

Глава Минобороны Шойгу поручил активно вести разведку на всю глубину обороны ВСУ

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки пункта одного из объединений Западной группировки войск в зоне проведения СВО
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение, сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу на пункте управления одного из объединений "Западной" группировки войск заслушал доклады командующего войсками военного округа и командующих объединений по текущей обстановке и планам дальнейших действий.
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"Завершая работу на пункте управления, генерал армии Сергей Шойгу акцентировал внимание командующих и командиров - активнее вести разведку на всю глубину обороны противника и действовать на опережение", - говорится в сообщении.
 
РоссияСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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