https://ria.ru/20240209/sanktsii-1926476393.html

Посол в Лондоне заявил о перспективах решения вопроса санкций через суд

Посол в Лондоне заявил о перспективах решения вопроса санкций через суд - РИА Новости, 09.02.2024

Посол в Лондоне заявил о перспективах решения вопроса санкций через суд

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в эфире телеканала "Россия 24" о наличии перспективы судебного разрешения в вопросе снятия санкций в отношении Москвы. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T17:41

2024-02-09T17:41

2024-02-09T17:41

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в эфире телеканала "Россия 24" о наличии перспективы судебного разрешения в вопросе снятия санкций в отношении Москвы. "В самом этом санкционном деле... решение о наложении санкций принимает министр иностранных дел, есть довольно мутная процедура апелляции, которая слабо работает. Все это незаконно, это было с самого начала очевидно, и даже не пытается здесь парламент и правительство поставить это на законную основу. Поэтому перспектива судебного разрешения снятия санкций - она, я бы сказал, все-таки есть", - сказал посол, комментируя ситуацию вокруг санкционного списка Великобритании в отношении России. По его словам, в санкционном списке на данный момент находятся около полутора тысяч российских граждан и двести пятьдесят юридических лиц, которые также находятся в России. "На каждый шаг со стороны Британии мы отвечаем своим, конечно же британский бизнес, тот который был завязан на России, в отчаянии, что это происходит", - отметил он. Ранее в посольстве РФ в Лондоне заявили, что Великобритания, вводя санкции против России, жертвует своими деловыми интересами и репутацией ради спасения обанкротившегося режима Владимира Зеленского. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, великобритания, андрей келин, политика, лондон