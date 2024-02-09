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Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки - РИА Новости, 09.02.2024
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09:01 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/samolet-1926347492.html
Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки
Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки - РИА Новости, 09.02.2024
Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки
Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за этого командир судна принял решение вернуться в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:01
2024-02-09T09:01
дубай
москва
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за этого командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика. По данным авиакомпании, в четверг во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай - Москва (Домодедово) у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие. "Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов", - сказала собеседница агентства. Отмечается, что борт приземлился в Домодедово в 05.01 мск.
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дубай, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), в мире
Дубай, Москва, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), В мире
Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки

Борт "Уральских авиалиний" из Дубая развернули в небе из-за состояния пассажирки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за этого командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика.
По данным авиакомпании, в четверг во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай - Москва (Домодедово) у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие.
"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов", - сказала собеседница агентства.
Отмечается, что борт приземлился в Домодедово в 05.01 мск.
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ДубайМоскваУральские авиалинииДомодедово (аэропорт)В мире
 
 
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