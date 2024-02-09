https://ria.ru/20240209/samolet-1926347492.html

Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки

Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки - РИА Новости, 09.02.2024

Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки

Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за этого командир судна принял решение вернуться в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T09:01

2024-02-09T09:01

2024-02-09T09:01

дубай

москва

уральские авиалинии

домодедово (аэропорт)

в мире

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за этого командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика. По данным авиакомпании, в четверг во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай - Москва (Домодедово) у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие. "Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов", - сказала собеседница агентства. Отмечается, что борт приземлился в Домодедово в 05.01 мск.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html

дубай

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

дубай, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), в мире