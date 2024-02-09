https://ria.ru/20240209/samolet-1926347492.html
Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки
Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки - РИА Новости, 09.02.2024
Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки
Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за этого командир судна принял решение вернуться в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T09:01
2024-02-09T09:01
2024-02-09T09:01
дубай
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уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за этого командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика. По данным авиакомпании, в четверг во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай - Москва (Домодедово) у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие. "Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов", - сказала собеседница агентства. Отмечается, что борт приземлился в Домодедово в 05.01 мск.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), в мире
Дубай, Москва, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), В мире
Самолет из Дубая в Москву вернулся в аэропорт из-за заболевшей пассажирки
Борт "Уральских авиалиний" из Дубая развернули в небе из-за состояния пассажирки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за этого командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе перевозчика.
По данным авиакомпании, в четверг во время выполнения рейса U6-798 по маршруту Дубай - Москва (Домодедово
) у одной из пассажирок ухудшилось самочувствие.
"Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Женщину сняли с рейса для оказания неотложной медицинской помощи. Экипаж ожидал разрешения на вылет из Дубая порядка пяти часов", - сказала собеседница агентства.
Отмечается, что борт приземлился в Домодедово в 05.01 мск.
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