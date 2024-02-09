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Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной - РИА Новости, 09.02.2024
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
Четверо из десяти (39% россиян) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 54% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T10:00
2024-02-09T10:00
2024-02-09T10:00
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Четверо из десяти (39% россиян) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 54% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ. Более половины (54%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение. Более трети (39%) респондентов отметили тревожное настроение среди своих окружающих, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 2-4 февраля среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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общество, россия, фонд "общественное мнение"
Общество, Россия, Фонд "Общественное мнение"
Опрос: большинство россиян назвали обстановку в своем окружении спокойной
ФОМ: 54 процентов россиян заявили о спокойном настроении в их окружении
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Четверо из десяти (39% россиян) отмечают тревожное настроение среди своего окружения, 54% сказали, что у близких спокойное настроение, согласно данным опроса ФОМ.
Более половины (54%) россиян сказали, что у их родных, друзей, коллег, знакомых преобладает спокойное настроение.
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Более трети (39%) респондентов отметили тревожное настроение среди своих окружающих, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 2-4 февраля среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ
.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.