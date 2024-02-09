https://ria.ru/20240209/rossiya-1926312748.html
В России давят ростки неонацизма, заявил Путин
В России давят ростки неонацизма, заявил Путин - РИА Новости, 09.02.2024
В России давят ростки неонацизма, заявил Путин
Ростки национализма и неонацизма есть, но в России и других странах их давят, а на Украине – нет, надо эту практику прекратить, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T03:40
2024-02-09T03:40
2024-02-09T05:13
владимир путин
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германия
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Ростки национализма и неонацизма есть, но в России и других странах их давят, а на Украине – нет, надо эту практику прекратить, заявил президент РФ Владимир Путин. Интервью Путина Такеру Карлсону опубликовано на сайте американского журналиста. "Нам всё время говорят: национализм и неонацизм есть и в других странах. Да, ростки есть, но мы же их давим, и в других странах их давят. А на Украине – нет, на Украине из них сделали национальных героев, им памятники возводят, они на флагах, их имена кричат толпы, которые ходят с факелами, как в нацистской Германии. Это люди, которые уничтожали поляков, евреев и русских. Надо эту практику и теорию прекратить", - сказал президент.
https://ria.ru/20240209/ukraina-1926310030.html
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владимир путин, украина, россия, германия, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону
Владимир Путин, Украина, Россия, Германия, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В России давят ростки неонацизма, заявил Путин
Путин: в России, в отличие от Украины, давят ростки национализма