https://ria.ru/20240209/rossiya-1926300915.html

Путин рассказал, кого сегодня защищает Россия

Путин рассказал, кого сегодня защищает Россия - РИА Новости, 09.02.2024

Путин рассказал, кого сегодня защищает Россия

Россия сегодня защищает своих людей, себя, свою Родину и общее будущее, она ни на кого не нападает, это не идет вразрез с христианскими ценностями, заявил... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T02:51

2024-02-09T02:51

2024-02-09T02:51

украина

донбасс

россия

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россия сегодня защищает своих людей, себя, свою Родину и общее будущее, она ни на кого не нападает, это не идет вразрез с христианскими ценностями, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, которое опубликовано на сайте американского журналиста. "Очень легко, если речь идёт о защите себя и своей семьи, своей Родины. Мы ни на кого не нападаем. С чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий на Донбассе – вот с чего. И мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее", - сказал Путин, отвечая на вопрос, как, на его взгляд, лидер может быть христианином, если "приходится убивать кого-то другого", и как это можно примирить в себе. Он отметил, что религия заключается не во внешних проявлениях, "не в том, чтобы ходить каждый день в церковь или бить головой в пол" - "она в сердце". Культура России, по мнению Путина, "человекоориентированная", в то время как западное общество более прагматичное. "Русский человек, российский человек думает больше о вечном, думает больше о ценностях моральных, нравственных. Не знаю, может быть, вы со мной не согласитесь, но всё-таки западная культура более прагматичная. Я не говорю, что это плохо, это даёт возможность сегодняшнему "золотому миллиарду" добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого – я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено", - пояснил президент России.

https://ria.ru/20240209/voyna-1926298992.html

украина

донбасс

россия

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украина, донбасс, россия, владимир путин, такер карлсон