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МИД ФРГ принял к сведению слова Пескова о национализации дочек "Роснефти" - РИА Новости, 09.02.2024
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18:57 09.02.2024
https://ria.ru/20240209/rosneft-1926490399.html
МИД ФРГ принял к сведению слова Пескова о национализации дочек "Роснефти"
МИД ФРГ принял к сведению слова Пескова о национализации дочек "Роснефти" - РИА Новости, 09.02.2024
МИД ФРГ принял к сведению слова Пескова о национализации дочек "Роснефти"
Министерство иностранных дел Германии приняло к сведению слова секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможном противодействии запланированной немецкими... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T18:57
2024-02-09T18:57
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии приняло к сведению слова секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможном противодействии запланированной немецкими властями национализации дочерних компаний "Роснефти", сообщила официальный представитель ведомства в пятницу на брифинге кабмина страны. "Мы приняли их к сведению", - ответила представитель министерства журналистам на вопрос о словах Пескова. Ранее Песков не исключил ответных действий Москвы на попытки правительства Германии предпринимать шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти". В то же время пресс-секретарь президента добавил, что на текущий момент "Роснефть" сама защищает свои интересы в ФРГ. В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства. Четырнадцатого марта 2023 года суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. Представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости ранее заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований. Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.
https://ria.ru/20240203/rossiya-1925094984.html
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в мире, германия, россия, москва, дмитрий песков, роснефть
В мире, Германия, Россия, Москва, Дмитрий Песков, Роснефть
МИД ФРГ принял к сведению слова Пескова о национализации дочек "Роснефти"

МИД ФРГ учел слова Пескова о противодействии национализации дочек "Роснефти"

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 фев - РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии приняло к сведению слова секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о возможном противодействии запланированной немецкими властями национализации дочерних компаний "Роснефти", сообщила официальный представитель ведомства в пятницу на брифинге кабмина страны.
"Мы приняли их к сведению", - ответила представитель министерства журналистам на вопрос о словах Пескова.
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3 февраля, 08:00
Ранее Песков не исключил ответных действий Москвы на попытки правительства Германии предпринимать шаги для национализации дочерних предприятий "Роснефти". В то же время пресс-секретарь президента добавил, что на текущий момент "Роснефть" сама защищает свои интересы в ФРГ.
В декабре 2023 года "Роснефть" подала конституционную жалобу в Федеральный административный суд Германии против передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление германского Федерального сетевого агентства.
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5 февраля, 08:00
Четырнадцатого марта 2023 года суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Без результатов осталась также подача апелляции в августе. Кроме того, защита "Роснефти" в апреле направила в минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, также был направлен иск против продления такого управления. Представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости ранее заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.
Правительство ФРГ в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
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2 февраля, 08:00
 
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