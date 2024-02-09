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В постпредстве при ЕС ответили на антироссийскую резолюцию Европарламента
В постпредстве при ЕС ответили на антироссийскую резолюцию Европарламента - РИА Новости, 09.02.2024
В постпредстве при ЕС ответили на антироссийскую резолюцию Европарламента
В постпредстве России при ЕС назвали "охотой на ведьм" очередную антироссийскую резолюцию Европарламента, в которой Москву обвиняют во вмешательстве в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T05:59
2024-02-09T05:59
2024-02-09T06:52
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БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. В постпредстве России при ЕС назвали "охотой на ведьм" очередную антироссийскую резолюцию Европарламента, в которой Москву обвиняют во вмешательстве в демократические процессы Евросоюза.В четверг Европарламент одобрили резолюцию, в которой предостерегает европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе Россию обвиняют "в попытках сеять раздор между европейскими гражданами", использовании евродепутатов в качестве "агентов влияния", финансировании европейских политических партий для их использования в пропагандистских целях. Новые обвинения решили назвать Russiagate по аналогии с предыдущими скандалами с иностранным влиянием на европейских депутатов."Russiagate — это "охота на ведьм", заранее спланированная кампания. Цель — зачистить политический ландшафт накануне выборов в Европарламент. Избавиться не только от тех, кто выступает против проукраинской политики и антироссийского курса, но и призывает просто остановиться, проанализировать ситуацию, может, даже и признать допущенные ошибки", - говорится в комментарии российской дипломатической миссии. В постпредстве указывают, что в условиях, "когда европейского избирателя отрезали от российских и любых других альтернативных источников информации, сочинять можно, что угодно". "Представлен целый список предположений о так называемом "российском следе", но, как водится в Брюсселе, ни одного факта или доказательства, только паранойя", - отмечается в комментарии постпредства.
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москва, россия, европарламент, евросоюз, брюссель, в мире
Москва, Россия, Европарламент, Евросоюз, Брюссель, В мире
В постпредстве при ЕС ответили на антироссийскую резолюцию Европарламента
Постпредство при ЕС назвало антироссийскую резолюцию ЕП охотой на ведьм
БРЮССЕЛЬ, 9 фев - РИА Новости. В постпредстве России при ЕС назвали "охотой на ведьм" очередную антироссийскую резолюцию Европарламента, в которой Москву обвиняют во вмешательстве в демократические процессы Евросоюза.
В четверг Европарламент одобрили резолюцию, в которой предостерегает европейских чиновников и политиков от сотрудничества с властями России. В документе Россию обвиняют "в попытках сеять раздор между европейскими гражданами", использовании евродепутатов в качестве "агентов влияния", финансировании европейских политических партий для их использования в пропагандистских целях. Новые обвинения решили назвать Russiagate по аналогии с предыдущими скандалами с иностранным влиянием на европейских депутатов.
"Russiagate — это "охота на ведьм", заранее спланированная кампания. Цель — зачистить политический ландшафт накануне выборов в Европарламент. Избавиться не только от тех, кто выступает против проукраинской политики и антироссийского курса, но и призывает просто остановиться, проанализировать ситуацию, может, даже и признать допущенные ошибки", - говорится в комментарии российской дипломатической миссии.
В постпредстве указывают, что в условиях, "когда европейского избирателя отрезали от российских и любых других альтернативных источников информации, сочинять можно, что угодно". "Представлен целый список предположений о так называемом "российском следе", но, как водится в Брюсселе
, ни одного факта или доказательства, только паранойя", - отмечается в комментарии постпредства.
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