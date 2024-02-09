https://ria.ru/20240209/rets-1926381208.html

РЭЦ расскажет как платформа "Мой экспорт" может помочь в доставке грузов

РЭЦ расскажет как платформа "Мой экспорт" может помочь в доставке грузов - РИА Новости, 09.02.2024

РЭЦ расскажет как платформа "Мой экспорт" может помочь в доставке грузов

Российским компаниям необходимо адаптироваться и использовать комплексные подходы для укрепления своего присутствия за границей в условиях растущей конкуренции... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T11:33

2024-02-09T11:33

2024-02-09T11:33

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

юго-восточная азия

китай

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российским компаниям необходимо адаптироваться и использовать комплексные подходы для укрепления своего присутствия за границей в условиях растущей конкуренции на мировом рынке и изменяющейся геополитической ситуации. Платформа "Мой экспорт" и B2B-площадка "Профессионалы экспорта" предоставляют экспортерам полный комплекс услуг для успешного выхода на внешние рынки, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Так, направление услуг логистического сопровождения позволяет экспортерам планировать, организовывать и контролировать международные перевозки", - говорится в сообщении."В последнее время география экспорта российских товаров претерпевает значительные изменения из-за освоения новых рынков и перераспределения товарных потоков. Это требует решения задач по выстраиванию надежных цепочек поставок с минимизацией геополитических рисков и оптимизацией финансовых затрат. Успешная реализация экспортного проекта зависит не только от качества поставляемой продукции и узнаваемости российского бренда, но и от сроков и стоимости доставки товаров на внешние рынки", - отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.С помощью сервиса "Профессионалы экспорта" экспортер из любой точки России может в онлайн-режиме найти подходящую под его запросы транспортную компанию из аккредитованных и, что немаловажно, – проверенных на благонадежность, бизнес-партнеров РЭЦ, получить квалифицированную экспертную поддержку напрямую от профессионалов транспортного рынка, а также выбрать оптимальный для себя логистический сервис, который будет отвечать ценовым параметрам и требованиям к перевозке любой продукции. "Профессионалы экспорта" предоставляют широкий спектр транспортно-логистических операций, включая проектирование маршрута перевозки, предоставление подвижного состава, складские услуги, контроль над документооборотом.Уже сейчас российские экспортеры могут воспользоваться наиболее популярными услугами по направлению "Логистическое сопровождение экспортных поставок": содействие в транспортировке продукции с господдержкой – предоставляется по программе поддержки малого и среднего предпринимательства. До 80% стоимости транспортировки товаров до границы РФ будет оплачено через региональные Центры поддержки экспорта.Также есть услуги "Организация полного цикла перевозок – доставка товара за рубеж или ввоз товара в Россию", и "Бесплатная консультация по логистике" (базовый пакет) – она дает возможность узнать индикативную стоимость перевозки и сопутствующих услуг для транспортировки груза за рубеж и ввоза груза в РФ.Основные тенденции в международной логистике, наблюдаемые в 2023 году, будут сохраняться и в 2024-м, отмечается в сообщении. Более жесткая конъюнктура рынка услуг перевозок будет способствовать повышению роли мультимодальных транспортных решений, спросу на услуги логистического аутсорсинга и перевозки "под ключ" для минимизации санкционных рисков."Мультимодальные перевозки в направлении Востока и обратно останутся популярными, особенно в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Из-за нестабильной ситуации в Красном море цены на контейнерные перевозки в страны Персидского залива, Южную и Юго-Восточную Азию продолжат расти. Некоторые виды грузов, которые не требуют доставки в срок, могут перевозиться по маршруту коридора "Север - Юг", если ставки на перевозку будут конкурентоспособными, а страны транзита обеспечат достаточный объем провозных мощностей. Транспортная инфраструктура на востоке будет испытывать дефицит провозных мощностей из-за увеличения нагрузки, снижения цен на контейнерные перевозки и проблем в Аденском заливе", - отметила руководитель проекта по развитию экспортной логистики РЭЦ Галина Эрендженова.Отмечается, что регулярные сервисы позволят доставить контейнерные грузы до главных портов Латинской Америки, после чего они будут распределены фидерными судами в страны, на которые они направлены. Россия стремится увеличить товарооборот с африканскими странами, поэтому возможно развитие новых направлений перевозок и постепенное насыщение грузовыми базами.Спрос на услуги транспортно-логистических компаний увеличится из-за строгих требований к трансграничным платежам. Будет больше спроса на услуги компаний, которые проводят расчеты, и сохранится важность зарубежных "торговых домов" в цепочках поставок. Также из-за замедления ввода новых складских объектов цены на аренду складов внутри страны будут расти, но это может ограничиться способностью спроса оплатить эти ставки.

https://ria.ru/20240209/rets-1926373452.html

https://ria.ru/20240208/rets-1926126851.html

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юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), юго-восточная азия, китай