https://ria.ru/20240209/rakova-1926480100.html
Ракова: партнерами "Профессии будущего" стали крупные платформы образования
Ракова: партнерами "Профессии будущего" стали крупные платформы образования - РИА Новости, 09.02.2024
Ракова: партнерами "Профессии будущего" стали крупные платформы образования
Столичный инновационный кадровый центр "Профессии будущего" заключил партнерские соглашения с центром индустрии образования Сбербанка "СберОбразование" и... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T17:59
2024-02-09T17:59
2024-02-09T17:59
москва
анастасия ракова
сбербанк россии
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МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Столичный инновационный кадровый центр "Профессии будущего" заключил партнерские соглашения с центром индустрии образования Сбербанка "СберОбразование" и платформой Skillbox (Скилбокс), сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Тренд на непрерывное обучение пришел на смену концепции "одно образование на всю жизнь". Теперь для построения успешной карьеры недостаточно пройти линейный путь "школа—колледж/вуз—работа". 95% москвичей постоянно совершенствуют навыки и компетенции, чтобы повысить свою ценность на рынке труда или полностью сменить вектор работы. В ответ на эту тенденцию в конце прошлого года мы открыли кадровый центр "Профессии будущего", который объединяет работодателей, наставников и всех, кто заинтересован в трудоустройстве или смене карьерной траектории", – отметила Ракова."Соглашение о партнерстве дает новые возможности центру "Профессии будущего" и, конечно же, всем горожанам, заинтересованным в повышении квалификации и приобретении новых востребованных навыков. Важно, чтобы люди могли как можно быстрее приобретать те навыки, которые помогут им быть успешными в работе", — подчеркнула, в свою очередь, директор Центра индустрии образования "Сбербанка" Наталья Журавлева.
https://ria.ru/20231225/zdorove-1917905236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анастасия ракова , сбербанк россии
Москва, Анастасия Ракова , Сбербанк России
МОСКВА, 9 фев – РИА Новости. Столичный инновационный кадровый центр "Профессии будущего" заключил партнерские соглашения с центром индустрии образования Сбербанка "СберОбразование" и платформой Skillbox (Скилбокс), сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Тренд на непрерывное обучение пришел на смену концепции "одно образование на всю жизнь". Теперь для построения успешной карьеры недостаточно пройти линейный путь "школа—колледж/вуз—работа". 95% москвичей постоянно совершенствуют навыки и компетенции, чтобы повысить свою ценность на рынке труда или полностью сменить вектор работы. В ответ на эту тенденцию в конце прошлого года мы открыли кадровый центр "Профессии будущего", который объединяет работодателей, наставников и всех, кто заинтересован в трудоустройстве или смене карьерной траектории", – отметила Ракова
.
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"Соглашение о партнерстве дает новые возможности центру "Профессии будущего" и, конечно же, всем горожанам, заинтересованным в повышении квалификации и приобретении новых востребованных навыков. Важно, чтобы люди могли как можно быстрее приобретать те навыки, которые помогут им быть успешными в работе", — подчеркнула, в свою очередь, директор Центра индустрии образования "Сбербанка" Наталья Журавлева.