https://ria.ru/20240209/pvo-1926431481.html

Российская ПВО за сутки сбила 97 украинских дронов и 15 снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила 97 украинских дронов и 15 снарядов РСЗО - РИА Новости, 09.02.2024

Российская ПВО за сутки сбила 97 украинских дронов и 15 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 97 украинских беспилотников, а также 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T14:54

2024-02-09T14:54

2024-02-09T14:54

специальная военная операция на украине

россия

марьинка (днр)

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 97 украинских беспилотников, а также 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха". Кроме того, уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малорязанцево, Житловка Луганской народной республики, Марьинка, Володино Донецкой народной республики, Копани, Любимовка и Новофедоровка Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 570 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 12137 беспилотных летательных аппаратов, 464 зенитных ракетных комплекса, 14953 танка и других боевых бронированных машин, 1218 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18404 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240209/rossiya-1926293602.html

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марьинка (днр)

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россия, марьинка (днр)