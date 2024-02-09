https://ria.ru/20240209/putin-1926450388.html

Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада

Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада - РИА Новости, 09.02.2024

Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал, что агрессия НАТО на Сербию в 1999 году стала поворотным моментом в... РИА Новости, 09.02.2024

2024-02-09T15:57

2024-02-09T15:57

2024-02-09T15:57

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евгений примаков

нато

интервью владимира путина такеру карлсону

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БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал, что агрессия НАТО на Сербию в 1999 году стала поворотным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил РИА Новости известный политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства. В интервью американскому журналисту президент России напомнил о бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году. Он указал, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы - это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура" и многострадальный народ в течение поколений. "Это (агрессия НАТО - ред.) настолько большое событие в международных отношениях, что оно не может быть легко обойдено стороной. О значении тех событий для международных отношений давно еще говорил бывший председатель правительства РФ Евгений Примаков. Тогда загорелась "красная лампочка" для России и, очевидно, что в Москве и администрации президента многое начало меняться именно из-за 1999 года", - заявил сербский эксперт в разговоре с агентством. "Для американцев это обычное вмешательство, они каждый год кого-то бомбят. И это - одна из ряда бомбардировок, на которые они больше не обращают внимания. У них нет представления о том, насколько 1999 год изменил политическое сознание в России, а также КНР. Путин сейчас к этому возвращается, думаю, для него это важно в отношениях с США, а для нас в Сербии это особенно важно, потому что говорит о том, что вопрос Косово не закрыт, и наша политика легитимна", - подчеркнул Пророкович. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сербия, владимир путин, такер карлсон, евгений примаков, нато, интервью владимира путина такеру карлсону