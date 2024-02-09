https://ria.ru/20240209/putin-1926450388.html
Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада
Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада - РИА Новости, 09.02.2024
Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал, что агрессия НАТО на Сербию в 1999 году стала поворотным моментом в... РИА Новости, 09.02.2024
2024-02-09T15:57
2024-02-09T15:57
2024-02-09T15:57
в мире
россия
сербия
владимир путин
такер карлсон
евгений примаков
нато
интервью владимира путина такеру карлсону
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БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал, что агрессия НАТО на Сербию в 1999 году стала поворотным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил РИА Новости известный политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства. В интервью американскому журналисту президент России напомнил о бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году. Он указал, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы - это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура" и многострадальный народ в течение поколений. "Это (агрессия НАТО - ред.) настолько большое событие в международных отношениях, что оно не может быть легко обойдено стороной. О значении тех событий для международных отношений давно еще говорил бывший председатель правительства РФ Евгений Примаков. Тогда загорелась "красная лампочка" для России и, очевидно, что в Москве и администрации президента многое начало меняться именно из-за 1999 года", - заявил сербский эксперт в разговоре с агентством. "Для американцев это обычное вмешательство, они каждый год кого-то бомбят. И это - одна из ряда бомбардировок, на которые они больше не обращают внимания. У них нет представления о том, насколько 1999 год изменил политическое сознание в России, а также КНР. Путин сейчас к этому возвращается, думаю, для него это важно в отношениях с США, а для нас в Сербии это особенно важно, потому что говорит о том, что вопрос Косово не закрыт, и наша политика легитимна", - подчеркнул Пророкович. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сербия, владимир путин, такер карлсон, евгений примаков, нато, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Сербия, Владимир Путин, Такер Карлсон, Евгений Примаков, НАТО, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Эксперт: Путин напомнил, из-за чего изменились отношения России и Запада
Пророкович: Путин показал, как операция в Сербии изменила отношения с Западом
БЕЛГРАД, 9 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показал, что агрессия НАТО на Сербию в 1999 году стала поворотным моментом в отношениях между Россией и Западом, заявил РИА Новости известный политолог Душан Пророкович из сербского Института международной политики и хозяйства.
В интервью американскому журналисту президент России напомнил о бомбардировках НАТО Союзной республики Югославия в 1999 году. Он указал, что "Россия не могла не поднять голоса за сербов, потому что сербы - это тоже особая, близкая к нам нация, православная культура" и многострадальный народ в течение поколений.
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"Это (агрессия НАТО - ред.) настолько большое событие в международных отношениях, что оно не может быть легко обойдено стороной. О значении тех событий для международных отношений давно еще говорил бывший председатель правительства РФ Евгений Примаков
. Тогда загорелась "красная лампочка" для России и, очевидно, что в Москве и администрации президента многое начало меняться именно из-за 1999 года", - заявил сербский эксперт в разговоре с агентством.
"Для американцев это обычное вмешательство, они каждый год кого-то бомбят. И это - одна из ряда бомбардировок, на которые они больше не обращают внимания. У них нет представления о том, насколько 1999 год изменил политическое сознание в России, а также КНР
. Путин сейчас к этому возвращается, думаю, для него это важно в отношениях с США
, а для нас в Сербии это особенно важно, потому что говорит о том, что вопрос Косово
не закрыт, и наша политика легитимна", - подчеркнул Пророкович.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. Примерно за 9 часов число просмотров видео в Х превысило 70 миллионов, а в YouTube - 3,1 миллиона. Интервью также было опубликовано на сайте Кремля.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории
) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН
на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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